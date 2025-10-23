Nuova tragedia nel Mediterraneo: almeno 40 persone morte al largo della Tunisia

Tragedia nel Mediterraneo: almeno 40 persone sono morte al largo della Tunisia nel naufragio di un barcone diretto verso l’Europa.
L’incidente è avvenuto nelle prime ore di mercoledì, davanti alla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. A bordo dell’imbarcazione c’erano circa 70 persone, tutte provenienti dall’Africa subsahariana.
Secondo quanto riferito da un portavoce del tribunale di Mahdia a una radio locale, 30 sopravvissuti sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera tunisina. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause del naufragio, che restano al momento ignote.
La Tunisia si conferma uno dei principali punti di partenza per i migranti diretti verso l’Europa, in particolare verso Lampedusa, con traversate sempre più rischiose a bordo di barconi di fortuna.