Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Immigrazione
23/10/2025 09:22:00

Nuova tragedia nel Mediterraneo: almeno 40 persone morte al largo della Tunisia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761204530-0-nuova-tragedia-nel-mediterraneo-almeno-40-persone-morte-al-largo-della-tunisia.jpg

Tragedia nel Mediterraneo: almeno 40 persone sono morte al largo della Tunisia nel naufragio di un barcone diretto verso l’Europa.

 

L’incidente è avvenuto nelle prime ore di mercoledì, davanti alla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. A bordo dell’imbarcazione c’erano circa 70 persone, tutte provenienti dall’Africa subsahariana.
 

Secondo quanto riferito da un portavoce del tribunale di Mahdia a una radio locale, 30 sopravvissuti sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera tunisina. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause del naufragio, che restano al momento ignote.

 

La Tunisia si conferma uno dei principali punti di partenza per i migranti diretti verso l’Europa, in particolare verso Lampedusa, con traversate sempre più rischiose a bordo di barconi di fortuna.

 









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...