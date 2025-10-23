"Mattatoio di Marsala, occasione persa: era perfetto per la Protezione Civile”

23/10/2025 15:00:00

Carissimo direttore,

ho letto con mio grande stupore che, finalmente qualcuno ha parlato ed evidenziato la situazione del 'nuovo' mattatoio.

Mi preme comunicarle che il sito, ormai vandalizzato, nel 2008 durante la mia permanenza assessoriale con delega alla Protezione Civile, avevo chiesto all'allora sindaco Renzo Carini di utilizzare il mattatoio come sede del C.O.M..

Nella circostanza, essendomi accertato che la struttura fosse idonea in quanto rispondeva ai requisiti standard, quale edificio di classe 'A', la sua ubicazione, ben servita da collegamenti stradali sia verso i centri periferici che verso le linee di comunicazione statali, servita da un sistema ridodante e pertanto difficilmente vulnerabile alle varie fonti di rischio e ben servita dalle reti di distribuzione come acqua, fognature, energia elettrica etc, avevo riportato su una planimetria le varie postazioni previste come sale operative per la Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale Regionale, Vigili del Fuoco e organizzazioni di volontariato.

Non meno importante, l'idoneità della sede con area utilizzabile per l'elisoccorso come accertato, su mia richiesta, dal sopralluogo effettuato dal Capitano pilota A.M. MOSCA Angelo (successivamente Comandante) dell'82° CSAR, che ne confermava l'utilizzo in piena sicurezza.

Pur insistendo sulla necessità che una città come la nostra, avesse una struttura idonea ad accogliere il personale operante e la dotazione strumentale necessaria, la mia richiesta veniva 'bocciata' in quanto molto onerosa e priva di riscontri finanziari per le casse comunali, 'dimenticandosi' (forse) che tale realizzazione era di una utilità straordinaria per la sicurezza dei cittadini.

Successivamente, nessuno degli altri sindaci, ha ritenuto di porre in sicurezza la struttura onde evitare che venisse totalmente distrutta.

Carissimo direttore, non è per vanto che le comunico quanto da me progettato ma unicamente per segnalarle che nessuno degli amministratori ha mai ritenuto di realizzare un C.O.C o C.O.M, pensando invece di ottenere finanziamenti (o perderli) per dei lavori di abbellimento (o di 'abbruttimento') di zone del centro storico con ripetute variazioni a scapito dei contribuenti.

Termino dicendole che i vari finanziamenti o assegnazione di mezzi antincendio, non sono stati mai tenuti in considerazione e/o richiesti, cosi come riferitomi telefonicamente dal Dirigente Regionale della Protezione Civile Ing. Salvatore COCINA, durante il mio breve periodo nella 'Governance'.

Salvatore Adamo



