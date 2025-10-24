Marsala, ruba elettrodomestici da un supermercato: arrestato un 32enne
I Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno arrestato un 32enne marsalese per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.
L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre tentava di allontanarsi con alcuni elettrodomestici appena rubati da un supermercato della zona, per un valore complessivo di circa 200 euro.
Già sottoposto alla misura della sorveglianza di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Marsala, il 32enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.
24 Ottobre: Putin e le sanzioni Usa, Trump vuole andare a Gaza, si litiga sulla manovra
E' il 24 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.• Per Putin le sanzioni Usa sono un atto ostile che però non piegheranno Mosca. Secca la replica di Trump: «Mi fa piacere che la pensi...
Una tavola unisce: anche a Trapani in piazza contro la fame nel mondo
Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle...
«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...
«Renault 4, si rinnova la tradizione. È un’icona che arriva dal passato, si presenta oggi e guarda al futuro». Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto di Trapani, lo dice con un entusiasmo contagioso...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste