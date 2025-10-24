Sezioni
Cronaca
24/10/2025 12:29:00

Marsala, ruba elettrodomestici da un supermercato: arrestato un 32enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/marsala-ruba-elettrodomestici-da-un-supermercato-arrestato-un-32enne-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Ciavolo hanno arrestato un 32enne marsalese per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre tentava di allontanarsi con alcuni elettrodomestici appena rubati da un supermercato della zona, per un valore complessivo di circa 200 euro.

Già sottoposto alla misura della sorveglianza di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Marsala, il 32enne è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.









