Marsala, ruba elettrodomestici da un supermercato: arrestato un 32enne

Una tavola unisce: anche a Trapani in piazza contro la fame nel mondo

Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle...