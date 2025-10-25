Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
25/10/2025 14:00:00

Sergio Di Paola seduce Roma con il mistero di NVMINA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/sergio-di-paola-seduce-roma-con-il-mistero-di-nvmina-450.jpg

Sta registrando un ampio consenso di pubblico NVMINA, la personale di Sergio Di Paola, inaugurata ieri sera nella suggestiva cornice del giardino d’inverno di Palazzo Tittoni, a Roma. L’evento, inserito nel programma della X edizione della Rome Art Week, è stato ospitato grazie alla disponibilità del Duca Luigi Catemario Tittoni di Quadri, segnando un nuovo e prestigioso riconoscimento per l’artista marsalese, ormai tra le voci più originali e raffinate del panorama contemporaneo.

 

Il vernissage, presentato da Gigi Vinci e dal Maestro Massimo Bomba, ha registrato un’affluenza eccezionale, con la presenza di numerose personalità del mondo dell’arte, della cultura e dell’aristocrazia. Tra gli ospiti: S.A.R. Sisowath Ravivaddhana Monipong, principe di Cambogia; Laura Lattuada, attrice e conduttrice televisiva; la fotografa Azzurra Primavera; lo stilista Marco Coretti; la Principessa Irma Capece Minutolo; la dottoressa Anadela Serra Visconti; la giornalista Mariù Safier; Andrea Ripa di Meana, il marchese Emilio della Fontanazza, la nobildonna Eleonora Afan de Rivera Costaguti, il principe Giuseppe Grifeo di Partanna, il nobile Danilo Moncada Zarbo di Soria, la principessa Manuela Lascari Altieri e lo stilista Jamal Taslaq.

 

Un parterre d’eccezione che conferma la capacità di Di Paola di attrarre un pubblico trasversale, capace di unire il linguaggio dell’arte contemporanea al fascino della mondanità colta.

Accolto da una folla attenta e curiosa, l’artista ha presentato un corpus di opere dal tratto deciso, realizzate con inchiostri di china che sembrano incarnare energie primordiali. La sua grammatica visiva – sospesa tra mito e psicologia, tra archetipo e sensibilità contemporanea – non offre letture immediate, ma invita alla contemplazione e all’ascolto silenzioso.

 

La tavolozza, dominata da rossi intensi e blu meditativi, si fa linguaggio simbolico: il rosso vibra di passione e ritualità, il blu evoca profondità e mistero. Le opere si articolano in tre nuclei tematici di forte potenza evocativa: la sezione dionisiaca, in cui il colore diventa materia e frenesia del mito; la “genealogia del sole”, dove il disco solare è emblema di ciclicità e divinità immortale; e il “blu misterico”, ispirato alle visioni ipogee di Porta Maggiore, che invita all’abbandono interiore.

L’allestimento, curato da Massimiliano Reggiani, dialoga con la magnificenza architettonica del giardino d’inverno di Palazzo Tittoni – mirabile esempio del classicismo tardo barocco di Carlo Fontana – creando un raro equilibrio tra arte, architettura e spirito.

 

A fare gli onori di casa, insieme all’artista, Gigi Vinci, figura eclettica ispirata all’eleganza senza tempo di Franca Florio; il Maestro Massimo Bomba, raffinato interprete di simboli; e Donna Giulia Borghese, organizzatrice culturale di lungo corso tra Milano, Roma e Noto.

Con NVMINA, Sergio Di Paola conferma la sua capacità di coniugare innovazione e sensibilità espressiva, proponendo al pubblico non solo un’esperienza estetica, ma un vero e proprio incontro con il sacro e l’interiore. Un successo che consolida il suo percorso artistico e ne avvalora la crescente affermazione nel panorama italiano.



Arte | 2025-10-25 14:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/sergio-di-paola-seduce-roma-con-il-mistero-di-nvmina-250.jpg

Sergio Di Paola seduce Roma con il mistero di NVMINA

Sta registrando un ampio consenso di pubblico NVMINA, la personale di Sergio Di Paola, inaugurata ieri sera nella suggestiva cornice del giardino d’inverno di Palazzo Tittoni, a Roma. L’evento, inserito nel programma della X edizione...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...