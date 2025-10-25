25 Ottobre: delitto Mattarella, altre armi per Kiev, una presidente per l'Irlanda
E' il 25 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.
• A 45 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella è stato arrestato l’ex prefetto Filippo Piritore. Secondo la procura fu lui a far sparire il guanto dell’assassino, dimenticato sull’auto della fuga. Qui l'approfondimento di Tp24. • L’Autorità nazionale palestinese avrebbe usato una parte dei fondi ricevuti dall’Ue (60 milioni di euro su 1,6 miliardi per il triennio 2025-2027) per risarcire gli ex detenuti di Hamas • Le principali fazioni palestinesi hanno deciso che ad assumere la gestione di Gaza sarà un comitato indipendente di tecnocrati • Dai volenterosi arrivano altre armi per Kiev: gli inglesi forniranno 5 mila missili per la difesa aerea, i francesi dei caccia Mirage, gli italiani preparano il dodicesimo pacchetto • Gli Usa inviano portaerei in Sud America. Il segretario della Guerra Pete Hegseth ha dichiarato che l’esercito ha ucciso sei narcos venezuelani a bordo di un’imbarcazione • Il Times scrive che Cina e Russia starebbero usando donne avvenenti per adescare gli ingegneri della Silicon Valley ed estorcere informazioni su brevetti e Ai
• L’Irlanda eleggerà oggi la sua presidente. Superfavorita è la psicanalista e avvocato Catherine Connolly. La sua sfidante Heather Humphreys viene già data per sconfitta • La maggioranza continua a litigare sulla manovra, perciò Giorgetti è scappato a Padova: «A Roma c’erano i ministri che mi inseguivano perché ho tagliato la spesa pubblica». Ieri Tajani ha dato del «pinocchio» a Lupi • A Sulmona sono stati arrestati i tre giovani che hanno abusato di una ragazzina di 12 anni e poi hanno diffuso il video via chat • A Parigi ergastolo senza sconti di pena per Dahbia Benkired, la donna che aveva sequestrato, seviziato, violentato e ucciso Lola Daviet, 12 anni • A Reggio Calabria è stato arrestato un uomo che trasformava foto di donne prese dai social in foto di nudo e le usava per ricattarle • Grazie all’avviso di garanzia preventivo voluto dalla riforma Nordio, a Venezia 22 borseggiatrici si sono date alla macchia prima di venire arrestate • Dopo l’assalto al bus costato la vita all’autista Raffaele Marianella, a Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni: «Nascondetevi infami» • A Conegliano Veneto un gruppo di genitori di bambini delle elementari ha scioperato contro un «alunno bullo». Non manderanno i figli a scuola finché non verranno presi provvedimenti • Il Btp Valore, il titolo di Stato pensato dal Mef per investitori individuali, ha chiuso a 16,6 miliardi • Vienna, Sinner e Musetti in semifinale. Oggi sfideranno De Minaur e Zverev. Una finale azzurra non è impossibile • Per la prima volta nella sua storia l’India ha sperimentato l’inseminazione delle nuvole contro l’inquinamento. Se tutto andrà bene, mercoledì ci sarà la prima pioggia artificiale • La famiglia reale fa pressioni sul principe Andrea perché lasci il Royal Lodge, la villa di 30 stanze per la quale paga «un grano di pepe» d’affitto • È stata archiviata la causa contro il leader dell’opposizione turca Özgür Özel, che era stata voluta da Erdoğan • In un naufragio in Turchia sono morti 14 migranti. La guardia costiera è riuscita a salvarne solo due • A Mario Draghi è stato assegnato il premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale, uno dei riconoscimenti più rilevanti di tutta la Spagna • Nuovo stop per il ponte sullo Stretto. La Corte dei conti non ha bollinato la delibera che autorizza la spesa da 13,5 miliardi e l’avvio dei cantieri • Ieri a Strozza (Bergamo) si è celebrato il funerale di Pamela Genini • Il pentito del clan Mazzei Willy «Scarface» Cerbo accusa Fabrizio Corona, che non è indagato, di aver avuto rapporti con i clan • Andrea Sempio è stato convocato per un esame antropometrico. Gli hanno preso le misure per ricostruire la sua figura in 3d • Le femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte e la scrittrice Benedetta Sabene sono accusate di aver stalkerato e diffamato l’ex fidanzato di una di loro colpevole, secondo loro, di essere fedifrago • L’ultimo Rapporto nazionale 2025 della Rete L’Abuso segnala che dei 31 mila sacerdoti italiani, circa mille hanno commesso abusi sessuali (e 9 vittime sono state violentate da suore) • A Sondrio, un bracconiere è stato arrestato per aver ucciso due esemplari rari di ibis eremita • A Roma una giornalista è finita in ospedale perché ha mangiato una lasagna della rosticceria senza rendersi conto che all’interno c’erano dei pezzi di vetro • Ieri, nell’anticipo di Serie A, Milan e Pisa hanno pareggiato 2 a 2. Una brutta partita per i rossoneri • Luca Barbareschi tornerà in Rai con Allegro ma non troppo, un programma sulla stupidità umana • Ieri alla Festa del Cinema di Roma applausi per Matilda De Angelis nei panni della vampira del Dracula di Luc Besson • Sono morti lo sciatore Giuliano Besson (75 anni), la scultrice americana Jackie Ferrara (96), la publicitaria americana Barbara Gips (99), l’attore e content creator romano Luigi Nicolas Martini (31), il gioielliere milanese Alberto Sabbadini (80), l’ultimo sopravvissuto alla rivolta del ghetto di Varsavia Michael Smuss (99), l’attrice americana Isabelle «Izzy» Tate (23)
