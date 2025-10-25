Marsala. La notte di violenza e paura a Ferragosto: arrestati due giovani

25/10/2025 13:12:00

Ci sono due arresti per la notte di violenza e paura a Ferragosto a Marsala. A meno di tre mesi dai violenti episodi avvenuti nella notte di Ferragosto 2025 sul litorale sud di Marsala, la Procura della Repubblica ha fatto scattare due misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani marsalesi, accusati di una lunga serie di reati: rapina aggravata, lesioni, percosse, danneggiamento e porto abusivo d’armi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due — Flavio Raineri, classe 2000, e Samuel Crimi, classe 2005 — avrebbero dato vita a una notte di violenza e terrore nella zona dello Sbocco, aggredendo più persone, tutte di origine straniera, che lavoravano come venditori ambulanti sulla spiaggia.

Le aggressioni, avvenute in rapida sequenza, sarebbero iniziate con il pestaggio e la rapina di un ambulante, derubato del portafogli. Poi i due avrebbero colpito un secondo venditore, preso a bottigliate, e infine si sarebbero accaniti su un terzo uomo, ferito al volto con un coltello e con il collo di una bottiglia rotta, prima di rubargli l’auto e lanciarsi in una folle corsa terminata contro il cancello di un’abitazione.

Nel tentativo di fermarli, anche un cittadino marsalese sarebbe stato aggredito a calci e pugni. Una violenza inaudita, che ha traumatizzato la città. In quei momenti si sono registrate scene di paura e panico tra le tante persone che affollavano la spiaggia proprio a ridosso dello scoccare della mezzanotte.

Il Gip di Marsala ha disposto per Raineri — già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali — la custodia cautelare in carcere, mentre per Crimi, anch’egli con precedenti di polizia, gli arresti domiciliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dal Commissariato di Polizia di Marsala, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sui due indagati. Gli investigatori proseguono ora per accertare eventuali ulteriori responsabilità e il possibile coinvolgimento di altri soggetti.



