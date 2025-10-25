Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/10/2025 13:12:00

Marsala. La notte di violenza e paura a Ferragosto: arrestati due giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/1761391591-0-marsala-la-notte-di-violenza-e-paura-a-ferragosto-arrestati-due-giovani.png

Ci sono due arresti per la notte di violenza e paura a Ferragosto a Marsala. A meno di tre mesi dai violenti episodi avvenuti nella notte di Ferragosto 2025 sul litorale sud di Marsala, la Procura della Repubblica ha fatto scattare due misure cautelari nei confronti di altrettanti giovani marsalesi, accusati di una lunga serie di reati: rapina aggravata, lesioni, percosse, danneggiamento e porto abusivo d’armi.

 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due — Flavio Raineri, classe 2000, e Samuel Crimi, classe 2005 — avrebbero dato vita a una notte di violenza e terrore nella zona dello Sbocco, aggredendo più persone, tutte di origine straniera, che lavoravano come venditori ambulanti sulla spiaggia.

 

 

Le aggressioni, avvenute in rapida sequenza, sarebbero iniziate con il pestaggio e la rapina di un ambulante, derubato del portafogli. Poi i due avrebbero colpito un secondo venditore, preso a bottigliate, e infine si sarebbero accaniti su un terzo uomo, ferito al volto con un coltello e con il collo di una bottiglia rotta, prima di rubargli l’auto e lanciarsi in una folle corsa terminata contro il cancello di un’abitazione.

Nel tentativo di fermarli, anche un cittadino marsalese sarebbe stato aggredito a calci e pugni. Una violenza inaudita, che ha traumatizzato la città. In quei momenti si sono registrate scene di paura e panico tra le tante persone che affollavano la spiaggia proprio a ridosso dello scoccare della mezzanotte. 

 

Il Gip di Marsala ha disposto per Raineri — già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali — la custodia cautelare in carcere, mentre per Crimi, anch’egli con precedenti di polizia, gli arresti domiciliari.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dal Commissariato di Polizia di Marsala, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sui due indagati. Gli investigatori proseguono ora per accertare eventuali ulteriori responsabilità e il possibile coinvolgimento di altri soggetti.



Cronaca | 2025-10-25 10:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/1761380627-0-valderice-festeggia-i-100-anni-di-nonna-luigia-giliberto.jpg

Valderice festeggia i 100 anni di nonna Luigia Giliberto

Un traguardo importante e una giornata di festa, ieri, 24 Ottobre 2025, a Valderice, per i 100 anni della signora Luigia Giliberto, ospite della casa di riposo Villa Adriana.Circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e del personale...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...