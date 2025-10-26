Marsala, degrado e disagi al cimitero: “Serve un intervento urgente”

A una settimana dalla commemorazione dei defunti, il cimitero comunale di Marsala versa in condizioni di forte degrado e abbandono.
La segnalazione arriva da alcuni cittadini che denunciano una situazione di disordine, incuria e mancanza di manutenzione.
«Vorremmo rendere pubbliche queste foto — scrive un lettore — perché i marsalesi prendano coscienza della situazione. Il cimitero deve tornare ad avere la dignità e il rispetto che merita».
Tra le lamentele più ricorrenti: rifiuti, erbacce, viali sporchi e tombe non curate.
Con la ricorrenza dei defunti ormai vicina, i cittadini chiedono al Comune di intervenire al più presto per restituire decoro a un luogo sacro della città.