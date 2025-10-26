Trapani senz’acqua, turni saltati e disagi per i cittadini

26/10/2025 06:00:00

Trapani Nuova resterà senza acqua fino a martedì. Tre giorni a secco per la parte più recente della città, che aveva ricevuto l’ultima distribuzione venerdì. Diverso il centro storico, che avrebbe dovuto avere acqua proprio venerdì mattina, ma il turno è saltato a causa della rottura alla condotta di Bresciana.

Il danno è arrivato durante alcuni lavori di manutenzione di Siciliacque sotto il ponte Salemi: l’escavatore degli operai ha colpito anche la tubazione principale che porta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara a Trapani.

“Abbiamo raggiunto lo sfioro verso le 15.30 – ha spiegato il sindaco Giacomo Tranchida – e cominciato a inondare le condutture del centro storico. Da domani mattina sarà possibile fare una buona distribuzione, anche se con un giorno di ritardo per il guasto provocato da Siciliacque”.

La città al momento dispone solo di 80 litri al secondo forniti da Siciliacque, la metà del fabbisogno. “Per riempire i serbatoi servono due giorni – ha detto ancora il sindaco –. Ecco perché non è stato possibile distribuire oggi al centro storico. Domani l’acqua arriverà, mentre Trapani Nuova dovrà attendere la riparazione prevista lunedì”.

Se tutto andrà secondo i piani, la distribuzione tornerà regolare a metà settimana. Nel frattempo, restano i disagi per i cittadini costretti a ricorrere alle autobotti e a fare i conti con turnazioni sempre più incerte.



