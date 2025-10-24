Trapani senz’acqua: rotto il tubo di Bresciana proprio ora che parte il dissalatore

24/10/2025 14:30:00

Che beffa! Proprio quando entra in funzione il nuovo dissalatore, ecco che arriva un altro, l’ennesimo, guasto alla rete idrica a Trapani. E per la città si prospettano ancora giorni a secco.

Stavolta a rompersi è stata la condotta di Bresciana, quella che porta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara fino in città. Il danno è stato causato da alcuni lavori eseguiti da Siciliacque sotto il ponte Salemi. Danni che hanno causato l'immediata cessazione della fornitura idrica a Trapani.

Il tubo dovrà essere completamente svuotato prima di poterlo riparare, e questo significa tempi lunghi. “Probabilmente salterà la turnazione domani, non sono fiducioso in una riparazione immediata”, spiegano dal Comune.

Intanto l’amministrazione prova a correre ai ripari: da un lato monitora i lavori di riparazione, dall’altro attende una fornitura d’emergenza da Siciliacque sulla condotta di Montescuro, per cercare di dare almeno un po’ d’acqua alle famiglie.

“Ci scusiamo per i disagi provocati da eventi che, ancora una volta, non dipendono dalla nostra volontà – si legge nella nota del Comune –. Invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori e sulla ripresa del servizio”.



