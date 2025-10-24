Trapani senz’acqua: rotto il tubo di Bresciana proprio ora che parte il dissalatore
Che beffa! Proprio quando entra in funzione il nuovo dissalatore, ecco che arriva un altro, l’ennesimo, guasto alla rete idrica a Trapani. E per la città si prospettano ancora giorni a secco.
Stavolta a rompersi è stata la condotta di Bresciana, quella che porta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara fino in città. Il danno è stato causato da alcuni lavori eseguiti da Siciliacque sotto il ponte Salemi. Danni che hanno causato l'immediata cessazione della fornitura idrica a Trapani.
Il tubo dovrà essere completamente svuotato prima di poterlo riparare, e questo significa tempi lunghi. “Probabilmente salterà la turnazione domani, non sono fiducioso in una riparazione immediata”, spiegano dal Comune.
Intanto l’amministrazione prova a correre ai ripari: da un lato monitora i lavori di riparazione, dall’altro attende una fornitura d’emergenza da Siciliacque sulla condotta di Montescuro, per cercare di dare almeno un po’ d’acqua alle famiglie.
“Ci scusiamo per i disagi provocati da eventi che, ancora una volta, non dipendono dalla nostra volontà – si legge nella nota del Comune –. Invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori e sulla ripresa del servizio”.
Marsala: fognature scoppiate a Sappusi, disagi per i residenti
Da due giorni i residenti del villaggio Sappusi, a Marsala, vivono una situazione di forte disagio a causa delle fognature scoppiate lungo il lungomare Salinella. Le strade sono invase dai liquami e, nonostante le segnalazioni, finora non sono stati...
Il nuovo dissalatore di Trapani funziona. Da lunedì acqua in rete
Prove fatte, il nuovo dissalatore di Trapani funziona e da lunedì l’acqua trattata potrà essere immessa nella rete idrica per l'uso domestico.Si sono infatti concluse ieri le prove tecniche e le operazioni di pulizia...
«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...
«Renault 4, si rinnova la tradizione. È un’icona che arriva dal passato, si presenta oggi e guarda al futuro». Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto di Trapani, lo dice con un entusiasmo contagioso...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste