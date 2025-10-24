Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
24/10/2025 14:30:00

Trapani senz’acqua: rotto il tubo di Bresciana proprio ora che parte il dissalatore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761308808-0-trapani-senz-acqua-rotto-il-tubo-di-bresciana-proprio-ora-che-parte-il-dissalatore.jpg

Che beffa! Proprio quando entra in funzione il nuovo dissalatore, ecco che arriva un altro, l’ennesimo, guasto alla rete idrica a Trapani. E per la città si prospettano ancora giorni a secco.

Stavolta a rompersi è stata la condotta di Bresciana, quella che porta l’acqua dai pozzi di Campobello di Mazara fino in città. Il danno è stato causato da alcuni lavori eseguiti da Siciliacque sotto il ponte Salemi. Danni che hanno causato l'immediata cessazione  della fornitura idrica a Trapani.

Il tubo dovrà essere completamente svuotato prima di poterlo riparare, e questo significa tempi lunghi. “Probabilmente salterà la turnazione domani, non sono fiducioso in una riparazione immediata”, spiegano dal Comune.

Intanto l’amministrazione prova a correre ai ripari: da un lato monitora i lavori di riparazione, dall’altro attende una fornitura d’emergenza da Siciliacque sulla condotta di Montescuro, per cercare di dare almeno un po’ d’acqua alle famiglie.

Ci scusiamo per i disagi provocati da eventi che, ancora una volta, non dipendono dalla nostra volontà – si legge nella nota del Comune –. Invitiamo i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali sullo stato dei lavori e sulla ripresa del servizio”.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...