Grosse chiazze di sangue a terra. Cos'è successo questa notte in centro a Marsala?

26/10/2025 13:11:00

Di certo c'è che qualcuno si è fatto davvero male, e che è stato accoltellato o ferito con un oggetto tagliente. Qualcosa di serio è accaduto la scorsa notte nel centro storico di Marsala.

Teatro dei fatti via Biagio Di Pietra, dove ci sono grosse e vistose chiazze di sangue. La scia continua poi per via Ludovico Anselmi Correale, passando per la zona della Villa del Rosario. Chiazze ampie e continue, che fanno pensare a una ferita profonda, forse provocata da un colpo d’arma da taglio o da una bottiglia rotta.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte. Alcuni residenti riferiscono di aver sentito urla e schiamazzi, seguiti da un momento di silenzio improvviso. Poi, nient’altro. Nessuna segnalazione ufficiale di feriti, ma l’area questa mattina appariva chiaramente segnata da tracce di sangue fresche, tanto da richiamare l’attenzione dei passanti e dei commercianti della zona.

Nella zona sono presenti telecamere di sorveglianza di alcune attività commerciali, che potrebbero aver ripreso parte della scena e fornire elementi utili all’indagine.

L’episodio, i cui contorni non sono chiari, si aggiunge alla serie di fatti violenti che nelle ultime settimane hanno riportato il tema della sicurezza urbana al centro del dibattito cittadino.



