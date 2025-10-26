Piscina comunale di Marsala. Ancora ritardi: altri 4 mesi per finire i lavori?

26/10/2025 17:00:00

Ci sono ritardi, tanto per cambiare, nei lavori alla piscina comunale di Marsala. Slitta ancora l'apertura, quindi. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi su tp24 e ora arriva anche la conferma dal Comune. I lavori dovevano terminarsi il 31 ottobre, ma potrebbero volerci altri 4 mesi.



Il Comune di Marsala così ha diffidato l'Impresa aggiudicataria dell'appalto per la Piscina comunale a “proseguire con urgenza e senza ulteriore indugio” l'esecuzione dei lavori, “nel pieno rispetto del cronoprogramma di progetto”. E ciò, alla luce della comunicazione della suddetta Impresa, con la quale ha richiesto una proroga di 120 giorni oltre la data di ultimazione dei lavori, fissata per il prossimo 31 ottobre.

La diffida giunge dopo diversi solleciti e puntuali contestazioni da parte del settore Lavori Pubblici che, in questi mesi, ha verificato lentezza nei lavori e giornate di fermo del cantiere. L'assessore Ignazio Bilardello: “Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza prevista nel contratto d'appalto, applicheremo le penalità previste. Saremo inflessibili su questo punto e abbiamo rigettato qualsiasi richiesta di proroga. Pertanto, diffidiamo l'Impresa a completare i lavori e chiederemo un risarcimento danni ove si dovesse giungere ad una risoluzione contrattuale per inadempienza dell'Impresa incaricata”.



