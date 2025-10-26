Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
26/10/2025 17:00:00

Piscina comunale di Marsala. Ancora ritardi: altri 4 mesi per finire i lavori?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/piscina-comunale-di-marsala-ancora-ritardi-altri-4-mesi-per-finire-i-lavori-450.jpg

Ci sono ritardi, tanto per cambiare, nei lavori alla piscina comunale di Marsala. Slitta ancora l'apertura, quindi. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi su tp24 e ora arriva anche la conferma dal Comune. I lavori dovevano terminarsi il 31 ottobre, ma potrebbero volerci altri 4 mesi. 


Il Comune di Marsala così ha diffidato l'Impresa aggiudicataria dell'appalto per la Piscina comunale a “proseguire con urgenza e senza ulteriore indugio” l'esecuzione dei lavori, “nel pieno rispetto del cronoprogramma di progetto”. E ciò, alla luce della comunicazione della suddetta Impresa, con la quale ha richiesto una proroga di 120 giorni oltre la data di ultimazione dei lavori, fissata per il prossimo 31 ottobre. 

 

La diffida giunge dopo diversi solleciti e puntuali contestazioni da parte del settore Lavori Pubblici che, in questi mesi, ha verificato lentezza nei lavori e giornate di fermo del cantiere. L'assessore Ignazio Bilardello: “Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla scadenza prevista nel contratto d'appalto, applicheremo le penalità previste. Saremo inflessibili su questo punto e abbiamo rigettato qualsiasi richiesta di proroga. Pertanto, diffidiamo l'Impresa a completare i lavori e chiederemo un risarcimento danni ove si dovesse giungere ad una risoluzione contrattuale per inadempienza dell'Impresa incaricata”.



Dai Comuni | 2025-10-26 04:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/mazara-lungomare-chiuso-per-lavori-da-lunedi-250.jpg

Mazara, lungomare chiuso per lavori da lunedì

Proseguono i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali nel lungomare di Mazara che risultano deteriorati.Da lunedì 27 ottobre sarà chiuso al traffico ed alle fermate dei veicoli il tratto di lungomare compreso tra la via...







Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?