28/01/2026 19:10:00

Partanna: si prepara la terza edizione del Festival “Musiche e Parole”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769623940-0-partanna-si-prepara-la-terza-edizione-del-festival-musiche-e-parole.jpg

A Partanna si guarda già alla prossima edizione del Festival “Musiche e Parole”, in programma nell’estate 2026, dopo il grande successo registrato nelle prime due edizioni. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il sito archeologico di Contrada Stretto, sede decentrata della Fondazione Sebastiano Tusa, e, attraverso di esso, l’intero territorio partannese.

 

Il festival coniuga musica e spettacolo – sia cantato che recitato – con visite guidate dell’area archeologica, seminari, laboratori esperienziali e presentazioni di libri. Il sito preistorico di Stretto Partanna, riconosciuto a livello europeo come sito neolitico della cosiddetta “civiltà dei fossati”, rappresenta un unicum di straordinario valore scientifico e culturale, noto a livello internazionale.

 

Alla base dell’iniziativa vi è una collaborazione sempre più solida tra la Città di Partanna e la Fondazione Sebastiano Tusa. Un percorso condiviso che vede impegnati il sindaco Francesco Li Vigni e l’assessore alla Cultura Roberto De Gennaro Crescenti, con il sostegno dell’intera Amministrazione comunale, insieme alla presidente della Fondazione, Valeria Li Vigni Tusa, e al consigliere di amministrazione ed esperto di direzione artistica Daniele Ficola.

 

Una sinergia che non è passata inosservata e che, nelle scorse edizioni, ha attirato numerosi appassionati di arte, storia e spettacolo. Tra i risultati più significativi raggiunti vi è il coinvolgimento dell’Azienda Farmaceutica Riccobono, la più antica azienda farmaceutica italiana di distribuzione, attiva dal 1875. Nell’ambito delle proprie attività di promozione culturale, l’azienda ha deciso di sostenere il festival, attraverso il suo presidente Carmelo Riccobono.

 

Nei giorni scorsi, presso la sede del Comune di Partanna, è stato infatti sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Città di Partanna, la Fondazione Sebastiano Tusa e l’Azienda Farmaceutica Riccobono, finalizzato al sostegno delle attività culturali partannesi, con particolare riferimento al Festival “Musiche e Parole”.

Nei prossimi mesi saranno resi noti anticipazioni e programma della terza edizione 2026.











