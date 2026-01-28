Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
28/01/2026 22:20:00

Giornata della Memoria. A Marsala donati libri sulla Shoah alla “Mario Nuccio” 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769638380-0-giornata-della-memoria-a-marsala-donati-libri-sulla-shoah-alla-mario-nuccio.jpg

In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione comunale di Marsala si è unita al ricordo delle vittime della Shoah, causate dalle leggi razziali che portarono allo sterminio del popolo ebraico e alla persecuzione di migliaia di deportati nei campi di concentramento nazisti.

Concetti ribaditi dall’assessore Donatella Ingardia, intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”.
 

«Oggi è più che mai attuale – ha sottolineato Ingardia – la necessità di una profonda riflessione collettiva, affinché la memoria di una delle pagine più tragiche della storia dell’umanità continui a essere un monito contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza».

 

Dopo il saluto del dirigente scolastico Francesco Marchese, l’assessore ha donato agli studenti alcuni libri dedicati all’Olocausto: L’amico ritrovato di Fred Uhlman, Scolpitelo nel vostro cuore e Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre.

Particolarmente apprezzato, infine, “L’Angolo della Memoria”, lo spazio allestito all’interno dell’istituto per raccogliere pensieri e messaggi degli studenti in occasione della Giornata della Memoria.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata