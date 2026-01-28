Giornata della Memoria. A Marsala donati libri sulla Shoah alla “Mario Nuccio” 

In occasione della Giornata della Memoria, l’Amministrazione comunale di Marsala si è unita al ricordo delle vittime della Shoah, causate dalle leggi razziali che portarono allo sterminio del popolo ebraico e alla persecuzione di migliaia di deportati nei campi di concentramento nazisti.
Concetti ribaditi dall’assessore Donatella Ingardia, intervenuta in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo durante l’incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”.
«Oggi è più che mai attuale – ha sottolineato Ingardia – la necessità di una profonda riflessione collettiva, affinché la memoria di una delle pagine più tragiche della storia dell’umanità continui a essere un monito contro ogni forma di odio, discriminazione e violenza».
Dopo il saluto del dirigente scolastico Francesco Marchese, l’assessore ha donato agli studenti alcuni libri dedicati all’Olocausto: L’amico ritrovato di Fred Uhlman, Scolpitelo nel vostro cuore e Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre.
Particolarmente apprezzato, infine, “L’Angolo della Memoria”, lo spazio allestito all’interno dell’istituto per raccogliere pensieri e messaggi degli studenti in occasione della Giornata della Memoria.