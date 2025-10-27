Buongiorno24, lunedì 27 Ottobre: la tragedia di Trapani, gli arresti di Marsala

27/10/2025 09:17:00

Dopo quarantacinque anni arriva una svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo.

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una misura cautelare ai domiciliari nei confronti di Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ed ex prefetto, indagato per depistaggio.

Secondo l’accusa, Piritore avrebbe contribuito a deviare le indagini nei primi anni successivi al delitto.

A Marsala, due arresti per la notte di violenza di Ferragosto sul litorale sud.

I due giovani, Flavio Raineri e Samuel Crimi, avrebbero aggredito diversi venditori ambulanti stranieri nella zona dello Sbocco, in una serata di caos e terrore sulla spiaggia.

Tragedia a Trapani: è morto il bambino di dieci anni precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Pantelleria.

Il piccolo, trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo, non ce l’ha fatta.

La polizia indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A un anno dal nostro primo servizio, Tp24 torna a raccontare la storia di Sonia, residente in un alloggio popolare di via Beppe Alfano a Trapani.

Le infiltrazioni dal soffitto, già denunciate, si sono aggravate fino a raggiungere il lampadario e i fili della corrente.

Una vicenda che evidenzia ancora una volta il degrado dell’edilizia popolare.

Tensione all’interno dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dove l’intera équipe del reparto di Medicina interna ha protestato con una nota inviata ai vertici dell’Asp di Trapani.

I cinque medici, escluso il primario, denunciano turni insostenibili e carenza di personale: mancano tre medici su otto, e uno dei cinque in servizio è quotidianamente distaccato al Pronto soccorso.

A rischio la continuità degli ambulatori di epatologia e diabetologia, oltre ai nuovi servizi in apertura.

Dopo la sospensione del fermo Piantedosi, la nave Mediterranea si prepara a tornare in mare dal porto di Trapani.

L’equipaggio è impegnato in sessioni di formazione e addestramento prima della prossima missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.

A Erice, complesso intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un paziente di 260 chili.

I pompieri, su richiesta del 118, hanno utilizzato una barella bariatrica e tecniche speciali SAF per il trasporto sicuro del paziente dall’abitazione al primo piano fino all’ambulanza.

La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha diffuso la nuova simulazione informatica di come sarebbe oggi la figlia, scomparsa nel 2004 all’età di quattro anni.

“Non smetto di cercarti”, ha scritto la donna in un messaggio affidato ai social, rinnovando l’appello alla condivisione.

Previsioni meteo: allerta gialla in Sicilia per venti di burrasca e mareggiate lungo le coste occidentali.

