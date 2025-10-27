Sezioni
Cronaca
27/10/2025 11:42:00

Marsala, controlli straordinari della Polizia: 600 persone identificate 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761561820-0-marsala-controlli-straordinari-della-polizia-600-persone-identificate.jpg

Controlli a tappeto a Marsala da parte della Polizia di Stato, nell’ambito di un piano straordinario di prevenzione e sicurezza disposto dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, su input del Questore Giuseppe Felice Piritore.

L’attività, durata diversi giorni, ha coinvolto anche Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”.
L’obiettivo: potenziare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili del territorio, dal centro storico alle contrade, in particolare nei luoghi maggiormente frequentati da giovani e famiglie.

 

Il bilancio dei controlli

I risultati sono significativi.
Nel corso della settimana sono stati effettuati 30 posti di controllo e identificate circa 600 persone, di cui 140 con precedenti di polizia e 30 cittadini extracomunitari.

Sono stati inoltre controllati 300 veicoli, con 35 violazioni al Codice della Strada e 10 sequestri amministrativi.
Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale: 50 le verifiche effettuate.

 

Controlli interforze nel weekend

Durante il fine settimana, l’azione di prevenzione è stata ulteriormente rafforzata con servizi congiunti interforze che hanno visto impegnate, oltre alla Polizia di Stato, anche Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

In questo contesto sono state identificate altre 200 persone (di cui 45 con precedenti e 20 extracomunitari), controllati 85 veicoli e elevate 10 ulteriori infrazioni al Codice della Strada.

Sono stati inoltre eseguiti controlli amministrativi in quattro esercizi pubblici per verificare il rispetto delle ordinanze comunali e delle norme di sicurezza.

 

Un piano per la sicurezza urbana

L’operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza e della legalità a Marsala, che mira a garantire maggiore tranquillità ai cittadini e ai turisti.
La Questura ha sottolineato come questi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con interventi mirati nelle aree urbane più esposte a episodi di degrado o microcriminalità.

L’obiettivo, spiegano dalla Polizia, è “rendere sempre più visibile la presenza dello Stato sul territorio e accrescere la percezione di sicurezza nella comunità marsalese”.









