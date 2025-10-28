Buongiorno24, martedì 28 ottobre: maxi sequestro di droga, i funerali di Alessandro

28/10/2025 09:07:00

Operazione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza tra Marsala e le acque internazionali.

Cinque cittadini tunisini sono stati fermati per traffico internazionale di stupefacenti dopo il sequestro di oltre 670 chili di hashish, il più consistente degli ultimi decenni nel mare trapanese.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Trapani, dalla Sisco di Palermo e dal Reparto operativo aeronavale della Finanza.

Un gommone partito da Marsala ha ricevuto il carico da un peschereccio tunisino, ma dopo un inseguimento ad alta velocità i militari sono riusciti a bloccare entrambi i mezzi. I colli di droga, gettati in mare durante la fuga, sono stati recuperati.

A Trapani, arriva il parere legale sulla convenzione del Palasport “Ettore Daidone”, chiesto dal Comune dopo le polemiche con Valerio Antonini, presidente della Trapani Shark e leader del movimento Futuro.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha confermato a Tp24 che il parere è stato notificato e chiarisce che la norma del decreto 38/2021 “è riservata alle società senza fini di lucro”.

Antonini, in risposta, ha annunciato che la squadra giocherà fuori da Trapani a partire dal 15 dicembre: “Abbiamo già tre città pronte a ospitare le partite”.

Nuovo caso di abusi familiari nel Palermitano: arrestati una madre e il compagno a Monreale, accusati di violenze sessuali sui figli.

L’indagine è partita grazie al coraggio della bambina che ha contattato il Telefono Azzurro. Sequestrati telefoni, computer e materiale informatico.

A Marsala, controlli straordinari della Polizia: identificate 600 persone, 300 veicoli controllati, 35 infrazioni al Codice della strada e 10 sequestri amministrativi.

A Trapani, la città ha dato l’ultimo saluto al piccolo Alessandro, il bambino di dieci anni precipitato dal balcone di casa in via Pantelleria e morto il giorno dopo in ospedale.

A Castelvetrano, denunciato un 43enne per estorsione ai danni di un distributore di carburanti.

Nuovi guai giudiziari per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: la Procura ha notificato un avviso di conclusione indagini ampliando i reati contestati.

Oltre al peculato per l’uso improprio dell’auto blu, Galvagno è ora accusato anche di truffa e falso, insieme al suo autista.

A Messina, tragedia durante i lavori del raddoppio ferroviario: un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre era in bicicletta, nei pressi dello svincolo di San Filippo.

A Palermo, primo faccia a faccia politico tra il presidente Renato Schifani e gli alleati sulla nuova Finanziaria regionale, che il governo intende approvare in giunta entro venerdì.

Infine, una curiosa decisione della magistratura: Francesco Guttadauro, nipote di Matteo Messina Denaro e detenuto al 41 bis a Novara, ha ottenuto dalla Cassazione il diritto di avere un lettore CD e supporti musicali in cella, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Torino ne aveva vietato l’uso.

