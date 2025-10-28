Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
28/10/2025 09:30:00

Marsala, il Romanticismo rivive al Teatro Sollima con il pianista Tuccia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/marsala-il-romanticismo-rivive-al-teatro-sollima-con-il-pianista-tuccia-450.jpg

Il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ha ospitato  il pianista Nicolò Giuliano Tuccia, protagonista di un recital dedicato al Romanticismo nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

 

Il programma ha proposto pagine di Robert Schumann, Frédéric Chopin e Franz Liszt, offrendo al pubblico un percorso musicale tra le diverse sfumature del repertorio romantico. La serata si è aperta con la Kreisleriana op. 16 di Schumann, eseguita con attenzione ai contrasti dinamici e alla complessità espressiva della partitura.

A seguire, Tuccia ha interpretato due Notturni op. 9 di Chopin, brani che hanno messo in risalto la sua sensibilità interpretativa e la cura del suono, con un approccio sobrio e rispettoso dello stile del compositore.

 

La seconda parte del recital è stata dedicata alla Ballata in si minore di Liszt, eseguita con padronanza tecnica e controllo formale. Il concerto si è concluso con un bis, il Notturno in do diesis minore op. postuma di Chopin, accolto da un lungo applauso del pubblico presente.

 

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Beethoven guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero, rientra nel programma di attività che da venticinque anni contribuisce alla diffusione della musica classica a Marsala. La Stagione Concertistica proseguirà domenica 31 ottobre, sempre al Teatro Sollima, con il Concerto di Musica Lirica e Poesia “Alla fonte di Euterpe”, opera scritta da Gianni Bilardello con la collaborazione artistica di Angela Trapani e la regia di Giorgio Magnato.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...