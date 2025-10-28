Marsala, il Romanticismo rivive al Teatro Sollima con il pianista Tuccia

28/10/2025 09:30:00

Il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ha ospitato il pianista Nicolò Giuliano Tuccia, protagonista di un recital dedicato al Romanticismo nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven.

Il programma ha proposto pagine di Robert Schumann, Frédéric Chopin e Franz Liszt, offrendo al pubblico un percorso musicale tra le diverse sfumature del repertorio romantico. La serata si è aperta con la Kreisleriana op. 16 di Schumann, eseguita con attenzione ai contrasti dinamici e alla complessità espressiva della partitura.

A seguire, Tuccia ha interpretato due Notturni op. 9 di Chopin, brani che hanno messo in risalto la sua sensibilità interpretativa e la cura del suono, con un approccio sobrio e rispettoso dello stile del compositore.

La seconda parte del recital è stata dedicata alla Ballata in si minore di Liszt, eseguita con padronanza tecnica e controllo formale. Il concerto si è concluso con un bis, il Notturno in do diesis minore op. postuma di Chopin, accolto da un lungo applauso del pubblico presente.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Beethoven guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero, rientra nel programma di attività che da venticinque anni contribuisce alla diffusione della musica classica a Marsala. La Stagione Concertistica proseguirà domenica 31 ottobre, sempre al Teatro Sollima, con il Concerto di Musica Lirica e Poesia “Alla fonte di Euterpe”, opera scritta da Gianni Bilardello con la collaborazione artistica di Angela Trapani e la regia di Giorgio Magnato.



