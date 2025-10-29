Sezioni
Cittadinanza
29/10/2025 15:00:00

Marsala: pulito il passaggio pedonale vicino al Giardino d'infanzia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/marsala-pulito-il-passaggio-pedonale-vicino-al-giardino-d-infanzia-450.jpg

 

Dopo l’articolo di Tp24, con la segnalazione del lettore Gaetano, è stato effettuato l’intervento di pulizia del passaggio pedonale nei pressi del Giardino d’Infanzia, a Marsala.

 

"È doveroso segnalare che il 25 ottobre scorso si è provveduto alla pulizia del tratto pedonale oggetto della segnalazione - scrive Gaetano -.  Un plauso all’Amministrazione comunale, che — attraverso gli uffici competenti — si è attivata con sollecitudine per risolvere il problema".

 

Come mostrano le ultime foto, il percorso è tornato pulito e transitabile, restituendo decoro e sicurezza ai cittadini e, in particolare, ai piccoli alunni dell’istituto scolastico che lo percorrono quotidianamente. "L’auspicio è che i residenti della zona continuino a collaborare per mantenere pulito e fruibile questo spazio pubblico" ,conclude Geatano.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it 









