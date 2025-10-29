Trapani, tra stanotte e domani l’acqua torna a Trapani Nuova

29/10/2025 12:43:00

Riparata la condotta di Bresciana sotto il ponte Salemi: i lavori sono stati completati da Siciliacque nella notte. Da ore l’acqua sta tornando a fluire nei serbatoi comunali, insieme agli 80 litri al secondo garantiti dal Montescuro come dotazione straordinaria.

Secondo l’aggiornamento diffuso dal Comune, tra stanotte e domani mattina la distribuzione idrica dovrebbe tornare regolare, con la ripresa dell’erogazione anche a Trapani Nuova, il quartiere che ha sofferto di più in questa emergenza. Dopo giorni di turnazioni saltate, autobotti e rubinetti asciutti, la città dovrebbe tornare alla normalità.

Ma restano le polemiche. In centinaia hanno dovuto rivolgersi a ditte private di autobotti, pagando di tasca propria per riempire serbatoi e cisterne. I prezzi sono variati dai 40 ai 50 euro per 3000 litri, fino a 60 euro con fattura, mentre per rifornimenti serali i cittadini hanno denunciato anche costi doppi. In alcuni condomìni sono stati ordinati dieci rifornimenti in un mese, con spese che hanno superato i 900 euro.

Il ritorno dell’acqua a Trapani Nuova è quindi atteso come una liberazione, ma la rabbia dei cittadini non si spegne: l’ennesimo guasto ha lasciato dietro di sé non solo disagi, ma anche spese impreviste che pesano sui bilanci familiari.



