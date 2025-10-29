Sezioni
Politica
29/10/2025 10:21:00

Lo Curto: "Bocciatura Marsala Schola è fine alleanza Grillo-Sturiano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761727776-0-lo-curto-bocciatura-marsala-schola-e-fine-alleanza-grillo-sturiano.jpg

"Scricchiola fortemente l'alleanza tra Grillo e Sturiano . La bocciatura della delibera con cui l'amministrazione intendeva trasformare l'Istituzione Marsala Schola in Marsala Servizi  e l'assenza in Aula del Presidente Sturiano evidenziano  in modo netto che il rapporto tra il primo cittadino e il presiedente del consiglio comunale sta per arrivare al capolinea. Un'assenza certo  non casuale e una bocciatura con soli 3 voti favorevoli che segna l'inesorabile inizio della fine del governo Grillo".  Lo dice Eleonora Lo Curto, coordinatrice provinciale della Lega, commentando la bocciatura della delibera ieri sera in consiglio comunale. Per Lo Curto è la fine dell'alleanza Grillo - Sturiano. 

 

"Ad oggi infatti a reggere il moccolo al governo cittadino e a fornirgli il carburante necessario alla sopravvivenza è stato proprio  Sturiano che ha posizionato i suoi uomini nella giunta e nel sottogoverno e proprio in Marsala Schola . Sapremo a partire da domani cosa significherà questa presa di posizione che rimarca una frattura interna imprtante in seno all'amministrazione perché la bocciatura di questa delibera divide e contrappone i due alleati su questioni che per Grillo erano e sono  sostanziali. Di fatto Sturiano ha voluto dimostrare che senza il suo appoggio il Sindaco é assolutamente debole e privo di qualsivoglia appeal in seno al Consiglio Comunale. La regia sino a ieri garantita viene meno e questo di sicuro fa tremare Grillo perché mostra tutta la fragilità dell'ossatura su cui si regge la sua speranza di tornare ad essere eletto. Sono fortemente convinta che bisogna costruire un nuovo orizzonte politico che restituisca ai cittadini fiducia nella classe dirigente. Il nuovo sindaco per la città che il centro destra si appresta ad indicare, unitamente alle liste civiche che devono trovare adeguato protagonismo, avrà tra gli altri l'oneroso compito di restituire finalmente una visione chiara della città ripensata in modo unitario dal centro alle periferie, per garantire a tutti adeguati servizi, decoro pubblico, sicurezza, efficienza amministrativa. In questi anni è prevalsa la politica del rattoppo, dell'intervento a macchia di leopardo e casuale, senza la necessaria commisurazione dei costi e dei benefici attesi . Così la risorse a carico del PNNR si traducono nella inutile spesa per un ippodromo e poco più in una contrada che somiglia purtroppo ad una landa desolata e alla cementificazione  di una vasta aerea prospiciente il mare per un teatro di 800 posti su cui c'è da scommettere non sia mai stata fatta un'indagine di mercato ed uno studio economico per giustificarne la realizzazione. Così mentre altrove i fondi del PNNR vengono impiegati per creare innovazione e digitalizzazione necessarie a migliorare la qualità dei servizi, l'efficienza amministrativa, l'efficacia della risposta della PA a chi fa impresa e ai cittadini Marsala resta impantanata nel nulla. Tornando comunque al rapporto Grillo/Sturiano sono certa che siamo alla fine di un'alleanza che sino ad oggi ha determinato quelle rendite di potere  che ha legato i 2 inquilini del quartiere spagnolo che presto diverranno avversari".
 









