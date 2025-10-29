Sezioni
Cronaca

» Sanità
29/10/2025 17:34:00

Marsala, chiuso temporaneamente il blocco operatorio dell’ospedale: lavori urgenti

L’ASP di Trapani comunica che si è resa necessaria la chiusura temporanea del blocco operatorio dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, per consentire l’esecuzione di opere programmate e indifferibili nelle sale operatorie.
La riapertura è prevista per la prossima settimana.

Nessun paziente è stato sospeso dalle liste operatorie: l’Azienda Sanitaria ha infatti anticipato gli interventi chirurgici più complessi, mentre quelli a bassa complessità sono stati redistribuiti negli altri blocchi operatori aziendali.

La direzione sanitaria garantisce che eventuali urgenze saranno gestite in altri presidi ospedalieri dell’Asp, e che gli interventi urologici saranno temporaneamente trasferiti all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

I lavori riguardano l’aggiornamento del sistema di termoregolazione delle sale operatorie, con la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’intervento mira a migliorare efficienza e sicurezza di un servizio essenziale come quello chirurgico, sia per le attività programmate che per le emergenze.









