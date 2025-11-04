Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
04/11/2025 06:00:00

Il blitz di Faraone all'ospedale di Marsala: "Pochi medici, situazione drammatica"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/il-blitz-di-faraone-all-ospedale-di-marsala-pochi-medici-situazione-drammatica-450.jpg

Articoli Correlati:

Visita a sorpresa del deputato di Italia Viva, Davide Faraone, all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Il sopralluogo ha confermato un quadro preoccupante per la sanità del territorio, tra carenze di personale, posti letto insufficienti e criticità diffuse in quasi tutti i reparti.

 

“Il bilancio è drammatico — ha dichiarato Faraone — ci sono pochi medici e pochi infermieri costretti a turni massacranti. Al pronto soccorso lavorano tre medici più il primario, quindi quattro in tutto, quando dovrebbero essere otto. La metà del necessario”.

Il deputato ha sottolineato come, nonostante il decreto annunciato da Giorgia Meloni e dal ministro Orazio Schillaci, i medici a gettone continuino a essere contrattualizzati: “Ci sono medici che svolgono le stesse mansioni dei colleghi ma percepiscono stipendi tripli. È una situazione inaccettabile”.

Secondo Faraone, il “Paolo Borsellino” conta 130 posti letto contro i 220 previsti, e le sale operatorie, chiuse da giorni, “dovrebbero riaprire nei prossimi giorni”. Ma le criticità, dice, “riguardano tutti i reparti”.

La visita è arrivata dopo diversi episodi che hanno acceso i riflettori sull’ospedale. “Non siamo venuti per caso — ha aggiunto Faraone — ma perché ci sono state segnalate diverse anomalie. Qui tra l'altro è prevista una Casa di Comunità, ma non si capisce chi dovrà gestirla visto che mancano i medici. Torneremo a verificare la situazione”.

 

Il deputato ha poi ricordato che l’Asp di Trapani è commissariata dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo, emerso anche grazie alla denuncia della professoressa Maria Cristina Gallo di Mazara del Vallo, morta nei giorni scorsi.

“Il presidente Schifani non ha trovato un solo minuto per andare a trovarla né per partecipare al suo funerale — ha detto Faraone —. Sono gesti che contano, perché quella donna ha mostrato una dignità straordinaria. Continueremo a vigilare su liste d’attesa, inefficienze e disattenzioni. Se le riscontreremo, le denunceremo”.









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)