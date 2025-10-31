Sezioni
31/10/2025 17:09:00

"All'ospedale di Marsala non mancano le lenzuola"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-10-2025/ospedale-di-marsala-non-mancano-le-lenzuola-450.jpg

In riferimento all’articolo di TP24 “A Marsala all’ospedale Paolo Borsellino i pazienti sono costretti a portare le lenzuola", a seguito di indagini interne immediatamente avviate dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, si precisa che tale notizia non risponde al vero.


Infatti emerge dalla relazione di servizio del responsabile della UOS di Pneumologia che “l’episodio citato si è verificato nella serata del 29 ottobre quando un paziente ha richiesto il cambio di lenzuola perché risultavano bagnate e il personale Oss è immediatamente intervenuto provvedendo alla sostituzione con biancheria ospedaliera pulita". 
 

Il responsabile del reparto ha provveduto a sincerarsi di persona che il paziente avesse la corretta e adeguata dotazione prevista, cioe la biancheria piana da letto, verificando che questa recava la timbratura  "ASP Trapani".
 

Conferma infine che l’Unità operativa di Pneumologia ha una adeguta dotazione di biancheria ospedaliera di scorta, per fronteggiare anche evenienze impreviste.
 

Stesse verifiche sono state compiute dalla Direzione medica di Presidio sulle scorte degli altri reparti, risultate pienamente e regolarmente disponibili.
 

L’ASP respinge quindi una distorta rappresentazione dei fatti, che rischia di danneggiare ingiustamente l’immagine di un intero presidio ospedaliero. 

.



