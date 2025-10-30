30/10/2025 09:09:00

A Marsala, all’ospedale Paolo Borsellino i pazienti sono costretti a portare le lenzuola da casa.

E’ una scena che lascia senza parole e che racconta meglio di mille statistiche lo stato in cui versa la sanità pubblica locale, nonostante gli sforzi di medici e infermieri sembra non si venga a capo mai dei problemi.

Un paziente ricoverato per una grave broncopolmonite si è trovato costretto, insieme ai familiari, a portare da casa le lenzuola, perché nel reparto di pneumologia non vi erano ricambi disponibili. Così gli è stato detto.

A denunciarlo sono stati gli stessi familiari, indignati per l’accaduto: “Abbiamo chiesto una coppia di lenzuola perché quelle del letto erano talmente bagnate che si potevano strizzare. Ci hanno risposto che non ne avevano, perché sono contate. Siamo dovuti tornare a casa a prenderle noi. È una vergogna”.

Un episodio che riaccende i riflettori sulle condizioni sempre più critiche degli ospedali pubblici e sulle carenze gestionali che, ormai, non risparmiano neppure i reparti più delicati.

La pneumologia, in particolare, ospita pazienti fragili e con patologie respiratorie gravi, dove l’igiene e la sanificazione dovrebbero essere garantite senza eccezioni. Eppure, come testimonia questo caso, mancano persino gli elementi più basilari per l’assistenza.

Il personale sanitario si trova costretto a fronteggiare situazioni di emergenza logistica che si ripercuotono direttamente sui malati.

A questo punto è lecito chiedersi: chi controlla la fornitura di questi materiali essenziali? E se qualcuno davvero lo fa, perché non aggiorna e non interviene tempestivamente? Possibile che nessuno si accorga che in un reparto ospedaliero mancano persino le lenzuola pulite? Le famiglie chiedono rispetto e dignità per i pazienti, è impensabile che nel 2025, in una struttura pubblica, manchino persino le lenzuola pulite. Non si tratta di un capriccio, ma di una questione di igiene e di umanità.

Episodi come questo alimentano lo sconforto e ammalano la sanità, non sono semplici disservizi ma ferite aperte nella credibilità della sanità pubblica.

Quando un paziente è costretto a portare le lenzuola da casa, non è solo la struttura a mancare, ma l’intero sistema che abdica al suo ruolo. La mancanza di materiali essenziali non può essere liquidata come un disguido: è il sintomo di una gestione che ha perso il contatto con la realtà dei reparti.



