Cronaca
30/10/2025 09:07:00

Buongiorno24, giovedì 30 ottobre: rifiuti, Ponte sullo Stretto, macelli abusivi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/buongiorno24-giovedi-30-ottobre-rifiuti-ponte-sullo-stretto-macelli-abusivi-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Trapani per contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutelare l’ambiente urbano.
Durante un controllo, gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre scaricava rifiuti speciali in un’area periferica.
Il veicolo utilizzato, privo di assicurazione e revisione, è stato sequestrato e confiscato.
Il conducente, sprovvisto di patente e già recidivo, è stato segnalato.
L’operazione rientra nella campagna comunale contro l’abbandono dei rifiuti, condotta anche con il supporto del drone “A tia talìu”.

 

A Castelvetrano, il Comune ha istituito un’Unità di Progetto Intersettoriale per il decoro urbano e la tutela ambientale, in risposta all’aumento dei casi di sversamento abusivo.

 

Sempre sul fronte ambientale, i Carabinieri di Valderice hanno denunciato il titolare di un’azienda di allevamento ovino e tre suoi collaboratori, accusati di maltrattamento, uccisione e macellazione abusiva di animali.
Nell’azienda sono state riscontrate strutture inadeguate al benessere animale e irregolarità nella tracciabilità dei farmaci veterinari, per un totale di 10 mila euro di sanzioni.

 

Colpo di scena sul fronte delle grandi opere: la Corte dei Conti ha bocciato la delibera da 13,5 miliardi di euro per il Ponte sullo Stretto.
Secondo i magistrati contabili, l’iter del governo Meloni presenta anomalie, documenti errati e atti non firmati.
Il progetto simbolo di Salvini rischia ora lo stop definitivo.

 

A Palermo, momenti di apprensione per un bambino di undici anni che si era allontanato da casa senza avvisare la madre.
Il piccolo, affetto da problemi di salute, è stato ritrovato dai Carabinieri in corso Vittorio Emanuele.
Dopo aver ascoltato la madre, in difficoltà economiche, i militari hanno deciso di compiere un gesto di solidarietà: gli hanno comprato un paio di scarpe nuove, per aiutarlo a ritrovare il sorriso.

 

A Vienna, la magistratura austriaca ha riaperto le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, hostess palermitana deceduta a giugno dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento.
La famiglia non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio.

 

In Sicilia nasce “Progetto Civico Italia”, la nuova rete di amministratori locali coordinata da Carmelo Miceli.
Il movimento, ideato da Alessandro Onorato, assessore di Roma, si propone come spazio civico alternativo ai partiti tradizionali.
Tra i promotori anche Ismaele La Vardera, con il movimento “Controcorrente”.

 

È morto in Lombardia Salvatore Riccobene, novantenne originario del Trapanese, aggredito un mese fa dopo aver difeso una vicina dallo stalker.
Era rimasto ferito cadendo a terra: il suo gesto di coraggio aveva commosso la comunità.

 

Infine, una storia di ordinaria ingiustizia: il commercialista palermitano Paolo Amato racconta in un dossier la sua odissea giudiziaria durata oltre dieci anni, denunciando un sistema di favoritismi e parentele che, dice, “può distruggere la vita di un cittadino onesto in nome dello Stato”.

 

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.









