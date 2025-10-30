Marsala, la scia di sangue in centro. Ecco cosa è accaduto secondo la polizia

Le scie di sangue comparse nei giorni scorsi sull’asfalto di una via del centro avevano destato forte preoccupazione tra i cittadini e alimentato ipotesi di episodi violenti.
Dopo le segnalazioni di Tp24, il Commissariato di Polizia di Stato di Marsala ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto e verificare la fondatezza delle voci circolate, che parlavano di una possibile aggressione con armi da taglio o bottiglie di vetro.
Gli agenti, dopo aver accertato che nessuna pattuglia era intervenuta in zona per episodi di violenza, hanno analizzato le immagini delle telecamere e ascoltato alcune persone presenti.
Le verifiche hanno consentito di ricostruire con precisione quanto accaduto: il sangue era in realtà riconducibile a un ferimento accidentale. Un giovane, infatti, avrebbe colpito con un pugno il vetro del portone di una palazzina, frantumandolo e procurandosi un profondo taglio alla mano. C'è da capire perché l'abbia fatto....
L’uomo ha ammesso i fatti e la sua versione è stata confermata da più testimoni oculari, escludendo così qualsiasi ipotesi di rissa o aggressione. E' anche vero, che a riguarda le immagini, l'uomo avrà perso tantissimo sangue...
La Polizia di Stato, nel frattempo, prosegue i controlli straordinari del territorio a Marsala, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rendere il centro storico un luogo più tranquillo e vivibile per cittadini e turisti.
