Cronaca
30/10/2025 12:06:00

Marsala, la scia di sangue in centro. Ecco cosa è accaduto secondo la polizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/1761822576-0-marsala-la-scia-di-sangue-in-centro-ecco-cosa-e-accaduto-secondo-la-polizia.jpg

Risolto, secondo fonti di polizia,  il mistero delle scie di sangue comparse all'alba di domenica nel centro di Marsala e che abbiamo documentato su Tp24.

 

Le scie di sangue comparse nei giorni scorsi sull’asfalto di una via del centro avevano destato forte preoccupazione tra i cittadini e alimentato ipotesi di episodi violenti.

 

Dopo le segnalazioni di Tp24, il Commissariato di Polizia di Stato di Marsala ha avviato un’indagine per chiarire l’accaduto e verificare la fondatezza delle voci circolate, che parlavano di una possibile aggressione con armi da taglio o bottiglie di vetro.

 

Gli agenti, dopo aver accertato che nessuna pattuglia era intervenuta in zona per episodi di violenza, hanno analizzato le immagini delle telecamere e ascoltato alcune persone presenti.

 

Le verifiche hanno consentito di ricostruire con precisione quanto accaduto: il sangue era in realtà riconducibile a un ferimento accidentale. Un giovane, infatti, avrebbe colpito con un pugno il vetro del portone di una palazzina, frantumandolo e procurandosi un profondo taglio alla mano. C'è da capire perché l'abbia fatto....

 

L’uomo ha ammesso i fatti e la sua versione è stata confermata da più testimoni oculari, escludendo così qualsiasi ipotesi di rissa o aggressione. E' anche vero, che a riguarda le immagini, l'uomo avrà perso tantissimo sangue...

 

La Polizia di Stato, nel frattempo, prosegue i controlli straordinari del territorio a Marsala, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e rendere il centro storico un luogo più tranquillo e vivibile per cittadini e turisti.

 









