Marsala, un coltello nel marsupio e droga in tasca: due denunce della Polizia

31/10/2025 11:38:00

Controlli a tappeto della Polizia di Stato a Marsala. Nel mirino spaccio, evasione e violazioni alle misure restrittive.



Il bilancio degli ultimi giorni è di due denunce: un giovane trovato con hashish e un coltello a serramanico, e un uomo evaso dai domiciliari sorpreso alla guida senza patente.

Il primo caso riguarda un marsalese di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Durante un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di Marsala presso l’abitazione di un altro pregiudicato – sottoposto agli arresti domiciliari – il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e di 8,5 grammi di hashish, nascosti nel marsupio.

La droga e l’arma bianca sono state sequestrate, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In un secondo intervento, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un marsalese di 57 anni, anche lui con diversi precedenti penali, tra cui estorsione e rapina. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione senza autorizzazione, alla guida di un’auto nonostante la patente gli fosse stata revocata da dieci anni.

Per lui è scattata una nuova denuncia per evasione e guida senza patente, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Le operazioni rientrano nel piano di controlli straordinari disposti dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, mirati al contrasto dello spaccio di droga, al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive e alla prevenzione dei reati predatori in città.



