Marsala, Scilla chiude a Grillo: “Esperienza fallimentare, a breve il nostro candidato"

31/10/2025 06:00:00

“L’esperienza Grillo è fallimentare. Il centrodestra ne è responsabile perché lo ha scelto, ma ora bisogna fare tesoro degli errori e voltare pagina”.

Per Tony Scilla, segretario provinciale di Forza Italia, la partita politica a Marsala è chiara. Intervistato su Rmc101, Scilla ha confermato che il centrodestra lavora “a un progetto politico serio, unitario e alternativo all’attuale amministrazione”, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ipotesi di dialogo con il sindaco Massimo Grillo, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello per ricucire i rapporti con i partiti della coalizione.

“Non c’è alcun dialogo con chi oggi sostiene Grillo – ha chiarito Scilla –. Forza Italia e tutti i partiti del centrodestra sono fuori da questa esperienza e lavorano per un progetto diverso. Chi vuole partecipare dovrà prima uscire chiaramente da quella giunta”.

Sul fronte delle prossime amministrative, previste nella primavera 2026, Scilla ha assicurato che il centrodestra “è unito” e che il candidato sindaco sarà annunciato entro novembre: “Siamo nelle battute finali, vogliamo una proposta credibile, condivisa e capace di vincere al primo turno. Marsala è troppo indietro, servono competenza, serietà e visione”.

Tra i nomi in campo, il leader azzurro non esclude nessuno, compreso il manager di Airgest Salvatore Ombra: “Il capitolo non è chiuso, stiamo ragionando insieme. È una scelta importante, che richiede riflessione, perché parliamo di guidare una città da centomila abitanti”. Scilla conferma anche che al tavolo del centrodestra siedono tutti i partiti — Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia, Democrazia Cristiana e ADC — con i rispettivi rappresentanti locali.

Sul piano politico più ampio, Scilla ribadisce la linea di Forza Italia in Sicilia: sostegno pieno al presidente della Regione Renato Schifani, “che sta governando con serietà e competenza”, e fiducia nella coesione del centrodestra, “una coalizione forte, che sa trovare il punto d’incontro tra sensibilità diverse”.

Il segretario provinciale ha lanciato un messaggio agli elettori marsalesi: “Il centrodestra non improvviserà nulla. Entro novembre avremo un candidato unitario, liste solide e un programma concreto. Marsala ha bisogno di tornare a credere nella buona politica, quella che ascolta e amministra con responsabilità”.



Ecco l'intervista integrale.



