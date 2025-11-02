Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/11/2025 16:00:00

Sedi concorsi regionali, è polemica tra Chinnici (PD) e l'assessore Messina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-11-2025/1762094590-0-sedi-concorsi-regionali-e-polemica-tra-chinnici-pd-e-l-assessore-messina.jpg

Scontro politico tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e Funzione pubblica, Andrea Messina, e la deputata del Partito Democratico, Valentina Chinnici, sulle sedi d’esame dei prossimi concorsi pubblici.

 

«Rimango sinceramente sorpreso dall’interrogazione depositata con carattere d’urgenza dall’onorevole Chinnici in assenza di fatti oggettivi – ha dichiarato Messina –. Probabilmente l’interrogante non ha avuto modo di verificare gli aggiornamenti più recenti, dal momento che gli attuali concorsi banditi dalla Regione, in programma dal 12 al 14 novembre prossimi, si svolgeranno nel Palermitano, in una sede in grado di accogliere il numero di candidati previsti e facilmente raggiungibile».

 

L’assessore ha poi assicurato che «il governo regionale è attento a garantire il rispetto dei principi di equità territoriale e di pari opportunità per tutti i candidati ai concorsi pubblici, in modo da assicurare pari condizioni di partecipazione ai cittadini di tutte le province e da distribuire in modo equilibrato le sedi concorsuali sul territorio».

 

Ma la replica di Valentina Chinnici non si è fatta attendere. «Dall’assessore Messina ci aspettavamo una risposta più circostanziata, che probabilmente arriverà dopo un’attenta lettura del testo dell’interrogazione, cosa che evidentemente non ha ancora avuto modo di fare», ha commentato la deputata dem.

«Dalle sue parole – ha aggiunto – sembra che l’assessore abbia frettolosamente dato per scontato il contenuto dell’atto, affidandosi forse alla lettura di qualche titolo. Se avesse letto con attenzione, si sarebbe accorto che l’oggetto non sono i concorsi regionali, bensì le prove organizzate dal Formez per conto di alcune amministrazioni dello Stato, come il Ministero della Giustizia o l’Agenzia delle Entrate».

 

Chinnici ha poi ribadito la questione di fondo sollevata con l’interrogazione: «Migliaia di concorrenti devono sostenere prove pubbliche per entrare in ruoli dello Stato. Attualmente, per la Sicilia è spesso prevista una sola sede a Siracusa. Chiediamo alla Regione di farsi promotrice di una soluzione più ragionevole, individuando una sede facilmente raggiungibile anche per i candidati della Sicilia occidentale, come Palermo o Trapani, affiancandola a quella di Siracusa per la parte orientale».









Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...

Native | 29/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761648416-0-cantine-paolini-7-milioni-di-bottiglie-che-raccontano-la-sicilia-nel-mondo.jpg

Cantine Paolini: 7 milioni di bottiglie che raccontano la Sicilia nel mondo

Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)