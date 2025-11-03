Sezioni
Cronaca
03/11/2025 16:13:00

Trapani, la scritta “764” sulla Porta sul Mare. Simbolo satanico?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-11-2025/trapani-la-scritta-764-sulla-porta-sul-mare-simbolo-satanico-450.jpg

Un numero e un simbolo tracciati con vernice nera, sul muro bianco appena restaurato della Porta sul Mare, sotto il Bastione Conca a Trapani. “764” e un pentagramma, lasciati nella notte, in uno dei luoghi più visitati e fotografati della città. Un gesto che, a prima vista, può sembrare un atto vandalico come tanti. Ma non lo è.

Quel numero, “764”, non è una sigla casuale. È il marchio di una rete internazionale che le autorità americane — dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) al Federal Bureau of Investigation (FBI) — classificano come organizzazione terroristica di livello uno.
Secondo quanto riportato anche dalla Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale canadese, si tratta di una “rete estremista violenta ideologica”.

Il gruppo, emerso nel 2021 dalla rete “CVLT”, è legato all’Ordine dei Nove Angoli, movimento satanico e neonazista che incita all’odio, alla violenza e al terrorismo. La sigla “764” identifica una rete decentralizzata che mescola ideologia misantropica, culti satanici e atti criminali online, fra cui estorsione, diffusione di materiale pedopornografico, istigazione all’omicidio e all’autolesionismo.

Negli ultimi due anni l’FBI e la magistratura di vari Paesi — dagli Stati Uniti al Regno Unito, fino all’Italia — hanno avviato decine di inchieste e arresti legati al gruppo.

 

Il graffito e il giorno del monumento di Pizzolungo

La scritta è comparsa proprio nel giorno in cui, a poche centinaia di metri di distanza, veniva inaugurata l’installazione dedicata alla strage di Pizzolungo, in memoria di Barbara Rizzo e dei piccoli Giuseppe e Salvatore Asta, uccisi il 2 aprile 1985 in un attentato mafioso contro il giudice Carlo Palermo.

E proprio Carlo Palermo, sopravvissuto all’attentato, ha reagito con inquietudine alla comparsa del simbolo:

“E questo graffito, intervenuto in via Botteghelle, proprio in contemporanea con il posizionamento del monumento, cosa c’entra? Il 764 è noto cosa addita! A Trapani! Sono solo fantasie e gesti di esaltati? Di folli?”.

Parole che colgono il punto: è un semplice atto di vandalismo o un messaggio deliberato?









