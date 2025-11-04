Sezioni
Cittadinanza
04/11/2025 22:00:00

Marsala: “Aggredito da un branco di cani randagi sul litorale sud”

Un lettore di Tp24 ha scritto alla nostra redazione per segnalare un episodio di aggressione da parte di un gruppo di cani randagi avvenuto ieri sul litorale sud di Marsala, nei pressi del Lido Marina.

 

L’uomo racconta di essere stato circondato e aggredito da una decina di cani di grossa taglia, riuscendo a evitare il peggio solo per puro caso. “È stato un caso fortuito che ne sia uscito indenne, grazie a Dio”, scrive.

 

Il lettore rivolge un appello agli organi competenti affinché intervengano con urgenza per mettere in sicurezza l’area, frequentata ancora da cittadini che approfittano delle temperature miti per fare passeggiate in spiaggia.

 

“Con il rientro in città della maggior parte dei cittadini, queste problematiche si accentuano, poiché molte povere bestie vengono abbandonate al loro destino”, aggiunge nella sua lettera.

 

La segnalazione si inserisce nel più ampio problema del randagismo che continua a interessare diverse zone del territorio marsalese e che spesso suscita preoccupazione tra residenti e turisti.









