Marsala: “Aggredito da un branco di cani randagi sul litorale sud”
Un lettore di Tp24 ha scritto alla nostra redazione per segnalare un episodio di aggressione da parte di un gruppo di cani randagi avvenuto ieri sul litorale sud di Marsala, nei pressi del Lido Marina.
L’uomo racconta di essere stato circondato e aggredito da una decina di cani di grossa taglia, riuscendo a evitare il peggio solo per puro caso. “È stato un caso fortuito che ne sia uscito indenne, grazie a Dio”, scrive.
Il lettore rivolge un appello agli organi competenti affinché intervengano con urgenza per mettere in sicurezza l’area, frequentata ancora da cittadini che approfittano delle temperature miti per fare passeggiate in spiaggia.
“Con il rientro in città della maggior parte dei cittadini, queste problematiche si accentuano, poiché molte povere bestie vengono abbandonate al loro destino”, aggiunge nella sua lettera.
La segnalazione si inserisce nel più ampio problema del randagismo che continua a interessare diverse zone del territorio marsalese e che spesso suscita preoccupazione tra residenti e turisti.
Marsala: “Aggredito da un branco di cani randagi sul litorale sud”
Un lettore di Tp24 ha scritto alla nostra redazione per segnalare un episodio di aggressione da parte di un gruppo di cani randagi avvenuto ieri sul litorale sud di Marsala, nei pressi del Lido Marina. L’uomo racconta di essere stato...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Marsala: in contrada Pispisia da un anno c'è una perdita d'acqua e nessuno interviene
Una perdita d’acqua che va avanti da oltre un anno e che, nonostante le decine di segnalazioni, continua a disperderesi ogni giorno. Succede in Contrada Pispisia a Marsala, nei pressi di Baglio Urso, dove i terreni sono ormai completamente...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste