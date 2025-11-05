Sezioni
Cronaca
05/11/2025 07:05:00

5 Novembre: vince Mamdani, alpinisti morti in Nepal, inchiesta su Cuffaro. 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/5-novembre-vince-mamdani-alpinisti-morti-in-nepal-inchiesta-su-cuffaro-450.png

E' il 5 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Mamdani è il nuovo sindaco di New York. Ha preso il 50,4 per cento delle preferenze. Nel suo discorso post-vittoria si è rivolto direttamente a Trump dicendo che «New York rimarrà una città di immigrati, una città costruita da immigrati, alimentata da immigrati e, da stasera, guidata da un immigrato»
• È salito a 5 il numero degli alpinisti italiani morti in Nepal. Tre investiti da una valanga sul campo base dello Yalung Ri. Due ritrovati sotto tre metri di neve nella loro tenda sul Panbari
• Nelle votazioni sparse negli Usa hanno vinto ovunque i democratici, a cui è andato il governo della Virginia, del New Jersey, di Cincinnati, di Detroit
• Oggi lo shutdown statunitense entra nel 36esimo giorno, diventando il più lungo di sempre
• In Kentucky si è schiantato un aereo dell’Ups, ci sono almeno 7 morti
• Maduro ha detto di aver abbattuto due aerei di narcos
• Ieri sera gli aeroporti di Bruxelles e Liegi sono rimasti chiusi per alcune ore per droni
• A Gerusalemme 465 coloni israeliani sono entrati nel complesso della Moschea di Al-Aqsa
• È morto l’uomo che una settimana fa era stato picchiato in strada a Ventimiglia dall’ex fidanzato di una conoscente incontrata per caso
• In Salento il gip Francesca Mariano ha trovato una testa di capretto e un coltello sulla tomba del padre, nel cimitero di Galatina
• Oggi a Roma è giornata di lutto cittadino per la morte dell’operaio nel crollo della Torre dei Conti
• Sono stati chiesti i domiciliari per Totò Cuffaro, accusato di aver truccato l’assegnazione di contratti di lavoro per oss a Palermo. Qui l'approfondimento su Tp24. 
• Sigfrido Ranucci di Report ha chiesto di secretare una parte della sua audizione in Commissione parlamentare Antimafia sul caso della bomba piazzatagli sotto casa


• Meloni nel 2024 ha dichiarato guadagni per 181.031 euro: molti meno dei 459.460 del 2023, perché sono scaduti i diritti d’autore su alcuni libri
• Dopo l’accordo tra Amazon e OpenAi il patrimonio di Jeff Bezos è aumentato di circa 8,6 miliardi di dollari in un solo giorno
• A Milano Chiara Ferragni si è presentata in tribunale per la seconda udienza del processo per truffa
• Nelle Filippine il tifone Kalmaegi ha causato la morte di almeno 58 persone
• In Iran sono stati liberati due francesi in prigione da tre anni con l’accusa di essere spie
• La Chiesa in una nota ha specificato che è «inappropriato» definire la Madonna «corredentrice»
• Hèrmes ha comprato il 15 per cento del Lanificio Luigi Colombo, di Borgosesia (Vercelli)
• Lunedì verrà inaugurata la linea 7 della metropolitana di Napoli, tratta Soccavo-Monte Sant’Angelo
• In Champions Juventus-Sporting Cp è finita 1-1 (Araujo e Vlahovic), e Napoli-Eintracht Francoforte è finita 0-0
• Sinner, arrivato a Torino per le Finals, ha detto di essere felice di essere nato in Italia «e non in Austria»
• Stasera si potrà osservare la super Luna «del castoro», la più luminosa e grande del 2025
• Laurent Mauvignier ha vinto il premio Goncourt con La maison vide (e Emmanuel Carrère ha preso 0 voti su 10)
• Sono morti l’ex vicepresidente di George W. Bush Dick Cheney (84 anni), il vignettista Giorgio Forattini (94), il calciatore e allenatore Attilio Maldera (76), il rugbista Giuliano Mascheroni (66), il regista Tommaso Merighi (31), l’attivista per i diritti dei disabili Silvia Stoyanova (38)

Titoli
Corriere della Sera: Milano, la confessione choc
la Repubblica: Le tangenti di Cuffaro
La Stampa: Nepal, strage di alpinisti italiani
Il Sole 24 Ore: Ncc, la Consulta boccia i limiti statali
Avvenire: Il grande squilibrio
Il Messaggero: Scuola, aumenti per i prof
Il Giornale: Caso Milano: «No c’è / prova di corruzione»
Leggo: Himalaya, strage ad alta quota
Qn: Crollo ai Fori, ritardi ai raggi X / Indagine su appalti e cantiere
Il Fatto: Guida al referendum / e alle balle sulle toghe
Libero: Fango a 5 stelle sul governo
La Verità: Il pm Venditti voleva arrestare Sempio / 20 giorni dopo lo fece archiviare
Il Mattino: Scuola, aumenti per i docenti
il Quotidiano del Sud: Alta tensione Italia-Russia / «Più offese, più aiuti a Kiev»
il manifesto: Voglia / di plebiscito
Domani: Appalti truccati e comitati d’affari / Il sistema Cuffaro non muore mai









