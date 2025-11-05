Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/11/2025 17:16:00

Marsala: donna in auto, aggredita e derubata al semaforo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/marsala-donna-in-auto-aggredita-e-derubata-al-semaforo-450.jpg

Momenti di paura oggi a Marsala, nel primo pomeriggio, per una donna aggredita mentre si trovava ferma al semaforo. Secondo quanto riportato da Itacanotizie.it, la signora, che viaggiava con il finestrino abbassato lungo via Salemi in direzione del centro città, si è vista avvicinare da due individui che le hanno puntato un coltello intimandole di consegnare il denaro che aveva con sé.

 

Sotto la minaccia dell’arma, la vittima ha consegnato quanto richiesto, mentre i malviventi si sono rapidamente dileguati. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di altri automobilisti e di alcuni commercianti della zona, accorsi per capire cosa stesse accadendo.

 

Ancora sotto shock, la donna è riuscita a chiamare i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e risalire ai responsabili. 









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...