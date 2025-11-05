Marsala: donna in auto, aggredita e derubata al semaforo 

05/11/2025 17:16:00

Momenti di paura oggi a Marsala, nel primo pomeriggio, per una donna aggredita mentre si trovava ferma al semaforo. Secondo quanto riportato da Itacanotizie.it, la signora, che viaggiava con il finestrino abbassato lungo via Salemi in direzione del centro città, si è vista avvicinare da due individui che le hanno puntato un coltello intimandole di consegnare il denaro che aveva con sé.

Sotto la minaccia dell’arma, la vittima ha consegnato quanto richiesto, mentre i malviventi si sono rapidamente dileguati. Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di altri automobilisti e di alcuni commercianti della zona, accorsi per capire cosa stesse accadendo.

Ancora sotto shock, la donna è riuscita a chiamare i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e risalire ai responsabili.



