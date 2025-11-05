Sezioni
Economia

» Lavoro
05/11/2025 22:47:00

Vincono concorso per il posto alla Regione Sicilia, ma rinunciano: "Stipendi troppo bassi"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762379725-0-vincono-concorso-per-il-posto-alla-regione-sicilia-ma-rinunciano-stipendi-troppo-bassi.jpg

Altro che “posto d’oro” alla Regione Siciliana. Sempre più vincitori di concorso rifiutano l’assunzione e molti neoassunti si dimettono dopo pochi mesi. I numeri parlano chiaro: un vincitore su tre rinuncia ancora prima di entrare in servizio, e uno su cinque lascia poco dopo. Il motivo? Stipendi troppo bassi rispetto ai colleghi statali.

La denuncia arriva dal Siad-Csa-Cisal, con Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto, ascoltati in Prima Commissione all’Assemblea regionale siciliana. Il sindacato parla di “una fuga di dipendenti che va arginata subito”, chiedendo di equiparare le indennità di amministrazione a quelle del pubblico impiego nazionale.

 

Il fenomeno è già in atto. Dopo il concorso per i centri per l’impiego del 2023, su 537 vincitori hanno preso servizio solo 161. Nel concorso per 100 posti negli assessorati regionali, uno su cinque non ha voluto firmare il contratto. E lo scorso 29 settembre, su 210 convocati per l’immissione in servizio, solo 160 si sono presentati.

 

La differenza economica tra Stato e Regione è abissale.

  • Prima area: 3.665 euro lordi di indennità per gli statali contro 630 euro per i regionali.
  • Seconda area: 3.668 euro contro 1.293 euro.
  • Terza area: 4.990 euro contro 1.937 euro.

Una forbice che riguarda anche i dirigenti, i cui stipendi massimi in Sicilia corrispondono agli importi minimi di chi lavora nei ministeri.

 

Per colmare il divario, il Siad-Csa-Cisal propone di utilizzare 117 milioni di euro di economie di bilancio accumulate negli ultimi tre anni per adeguare le indennità. Un intervento “ineludibile”, spiegano i sindacalisti, “per rendere più attrattiva l’amministrazione regionale, evitare il blocco degli uffici e garantire servizi efficienti a cittadini e imprese”.

Se non si interviene, avvertono, la macchina regionale rischia davvero il collasso: concorsi desolatamente vuoti e scrivanie che restano senza personale, mentre la burocrazia dell’Isola si svuota di competenze e di futuro.

 









