Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
06/11/2025 14:54:00

Duo Aurilio: padre e figlio in concerto al Teatro Sollima di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762437296-0-duo-aurilio-padre-e-figlio-in-concerto-al-teatro-sollima-di-marsala.jpg

Il concerto del Duo Aurilio, in programma domenica 9 novembre alle 18:00 al Teatro Sollima di Marsala, è uno degli eventi di punta della XXV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven.

La performance di Amedeo Francesco Aurilio al pianoforte e Vincenzo Aurilio al violino, padre e figlio, non è un semplice appuntamento culturale, ma un atto di resistenza estetica.

Un vibrante inno alla bellezza che trova nel virtuosismo la sua più alta espressione di libertà. L’evento, promosso dall'Accademia Beethoven – istituzione tenuta viva con grande passione dal Presidente Cav. Giuseppe Lo Cicero e dal Consiglio Direttivo – si colloca nel solco del trentesimo anno di vita e del quarto di secolo di Stagioni Concertistiche. 

La scelta di puntare sul Duo Aurilio per questa tappa significativa non è casuale. Amedeo Francesco Aurilio, pianista, vanta un curriculum di rigore, con diplomi e lauree con lode, studi all'Accademia Pontificia di Musica Sacra e la Cattedra al Conservatorio "G. Martucci" di Salerno. La sua esperienza internazionale, da Caracas a Osaka, lo rende un architetto del suono, capace di conferire al pianoforte un’autorità quasi orchestrale. Al suo fianco, Vincenzo Aurilio incarna la nuova generazione di musicisti. Violinista e violista con il massimo dei voti, ha un profilo eclettico arricchito da Diplomi in Composizione Corale e Direzione d'Orchestra, oltre a una Laurea in Lingue. La sua formazione ampia e il ruolo di docente al Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria dimostrano una mente che rifiuta la specializzazione fine a se stessa, portando sul palco un lirismo che si fonde con il rigore paterno. La loro unione è la prova che l'affinità di sangue si traduce in una preziosa affinità timbrica, creando una simbiosi unica. Il programma della serata è un manifesto di gusto e virtuosismo. Si aprirà con la Sonata n. 33 K 481 di Mozart, opera che richiede un dialogo sottile, soprattutto nell'Allegretto con variazioni finale, dove si confrontano l'esperienza di Amedeo e l'irruenza di Vincenzo. A seguire, il Preludio e Allegro di Pugnani-Kreisler promette di travolgere la platea con il fuoco sacro del virtuosismo.

Questo sodalizio familiare è l'ultimo baluardo contro la frammentazione del palcoscenico, una simbiosi istintiva e irripetibile. I tre pezzi di Martucci (op. 67) rappresentano un omaggio al gigante nostrano della musica, un tributo al Sud che guarda all'Europa, infuso dalla passionalità viscerale della radice italiana degli Aurilio. La Danza Andalusa di Granados-Kreisler, banco di prova per il violino di Vincenzo, richiederà agilità e un sottile pathos gitano, trasformando la danza in racconto universale. L'inclusione di brani come Le Ronde des Lutins di Bazzini non è una concessione, ma la dimostrazione che la tecnica sublime è il linguaggio della libertà artistica. La serata si conclude con la Czardas di Monti, un colpo di grazia emotivo che richiede l'abbandono totale all'emozione popolare, inchiodando l'ascoltatore fino all'ultimo accordo. Il pubblico assisterà a una lezione magistrale di vita e arte. Il Teatro Sollima, per una sera, sarà il tempio di un virtuosismo non retorico, la prova che l'eredità artistica autentica è una spinta inarrestabile verso il futuro. L'Accademia Beethoven, con la sua ininterrotta attività trentennale, non è un semplice contenitore ma un centro nevralgico della grande musica in Sicilia Occidentale. Sostiene una linea artistica in vigoroso crescendo, diventando un polo cruciale per lo scambio fruttuoso tra artisti internazionali e maestri locali. Questo dialogo ha contribuito a elevare la crescita culturale dell'area marsalese e trapanese. Non a caso, questa prestigiosa XXV Stagione Concertistica, per un pubblico maturo ed esigente, vanta i patrocini del Ministero della Cultura, dell’Assessorato allo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala.









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...