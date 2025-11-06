Marsala,  con il "Padre della sposa" iniziata la stagione popolare al teatro comunle

06/11/2025 16:57:00

È iniziata il 3 novembre la nuova Stagione Popolare del Teatro Comunale di Marsala "Eliodoro Sollima", diretta dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

Il primo spettacolo in cartellone è stato Il padre della sposa, con Gino Astorina ed Eduardo Saitta tra i protagonisti. La commedia, dal tono leggero e familiare, ha proposto una storia che alterna momenti ironici e sentimentali, accolta con favore dal pubblico presente.

La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con altri spettacoli. Il prossimo appuntamento è in programma il 29 dicembre con L’uomo, la bestia e la virtù di Eduardo e Salvo Saitta.



