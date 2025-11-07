Marsala, arrestato Flavio Raineri: deve scontare una condanna per le risse del 2020

07/11/2025 11:44:00

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un giovane di 25 anni, Flavio Raineri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala.

Raineri era ricercato per una serie di reati contro la persona e il patrimonio commessi nel 2020 nella città lilibetana. Dopo alcune mirate ricerche, i militari del Nucleo Radiomobile sono riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nel carcere di Trapani, dove dovrà scontare la pena prevista dal provvedimento giudiziario.

Flavio Raineri è anche uno dei due arrestati per la notte di violenza a Ferragosto 2025 sul litorale sud di Marsala. Il giovane marsalese insieme ad altri è accusato di: rapina aggravata, lesioni, percosse, danneggiamento e porto abusivo d’armi.



