Mostre, incontri e concerti: tutti gli appuntamenti del weekend nel trapanese

Ecco il weekend di appuntamenti culturali in tutta la provincia di Trapani, tra inaugurazioni, incontri letterari, musica e arte contemporanea.

Dai nuovi spazi espositivi di Gibellina alle suggestioni musicali del Luglio Musicale di Trapani, fino ai dibattiti letterari:

GIBELLINA - Sabato 8 novembre alle 17.30, al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, si inaugura la mostra “Le 5 Generazioni – Sicilia Oggi. Alle radici delle neoavanguardie”, secondo capitolo della rassegna diretta da Gabriele Gulotta. Curata da Toti Garraffa, Enzo Fiammetta e Calogero Barba, l’esposizione ripercorre la scena artistica siciliana tra gli anni Sessanta e Settanta, un periodo in cui l’isola fu terreno fertile per la sperimentazione e l’innovazione estetica. Esposte opere di oltre trenta artisti, tra cui Carbone, Panseca, Testa, Guillot e Lentini.

La mostra, promossa dall’Assessorato regionale ai Beni culturali e dalla Fondazione Orestiadi, resterà aperta fino al 30 dicembre 2025 (martedì-venerdì 9.00-18.00, sabato e domenica 9.00-19.00, lunedì chiuso). L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla grande collettiva “Sicilia Oggi” prevista a Palermo nel 2026. Info: Baglio di Stefano, Gibellina (TP) – www.le5generazioni.it – @Le5Generazioni.

TRAPANI - Alle 17, nella Chiesa di Sant’Alberto di Trapani, prosegue la terza edizione della rassegna letteraria “Identità Perdute”, promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS con il sostegno della Regione Siciliana, dell’ARS e del Ministero della Cultura. Ospite dell’incontro sarà Fabio Dragoni, autore del saggio “Per non morire al verde” (Guerini), un’analisi lucida e provocatoria sui limiti dell’attuale modello economico e sulle contraddizioni della transizione energetica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. La rassegna proseguirà sabato 15 novembre con Ester Rizzo e il suo volume “Camicette bianche. Oltre l’8 marzo”.

Alle 19, nella Sala Grande del Complesso San Domenico, il Luglio Musicale Trapanese propone il recital pianistico “Riscatto e Liberazione” con Emanuele Arciuli. Il concerto intreccia tradizioni musicali nativa e afroamericana in un percorso che fonde jazz, spiritual e musica colta contemporanea. Vincitore del Premio Abbiati e riconosciuto a livello internazionale, Arciuli è tra i maggiori interpreti del repertorio moderno e sperimentale. Biglietti al botteghino di Villa Margherita, online su www.lugliomusicale.it o in teatro un’ora prima dell’inizio.

CASTELVETRANO - Alle 18.30, all’ex Convento dei Padri Minimi di Castelvetrano, lo scrittore Sebastiano Mondadori presenta il romanzo “Di cosa siamo capaci”, inaugurando la quarta edizione del PalmosaFest. La rassegna di arte e letteratura, ideata da Bia Cusumano e diretta dalla giornalista Jana Cardinale, prevede sei incontri con autori nazionali che si alterneranno fino al mese di aprile. L’ingresso è libero.

MARSALA - La giornata di sabato si apre alle 10 al Complesso Monumentale San Pietro con la presentazione del libro “Operaicidio” di Bruno Giordano e Marco Patucchi, da cui è stato tratto il film prodotto da Rai Cinema e presentato alla Mostra di Venezia. L’incontro, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla sottosezione ANM di Marsala, vedrà la partecipazione degli autori, moderati dal giornalista Rino Giacalone, insieme alle principali autorità giudiziarie e istituzionali del territorio. L’evento è aperto al pubblico e riconosciuto con due crediti formativi per gli avvocati.

Alle 18, presso la Biblioteca Sociale Otium (via XI Maggio 106), la scrittrice Virginia Spanò presenta “Profumi e graffi” (Perrone Editore). L’autrice dialogherà con il pubblico tra suggestioni autobiografiche e riflessioni sul potere evocativo dei ricordi. L’incontro, a ingresso gratuito, si inserisce nel calendario culturale della Casa Damiani, sede del centro Otium.

Domenica 9 novembre, alle 18, il Teatro Sollima ospita il concerto del Duo Aurilio, composto da Amedeo Francesco Aurilio al pianoforte e Vincenzo Aurilio al violino, padre e figlio. In programma brani di Mozart (K.481), Pugnani–Kreisler, Martucci (op.67), Granados–Kreisler, Bazzini e Monti (Czardas). L’evento fa parte della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven, patrocinata da MiC, Regione Siciliana e Comune di Marsala. Proseguono anche le visite guidate ai tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, organizzate da ArcheOfficina. I visitatori potranno scoprire la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia, tre luoghi che raccontano la storia millenaria della città. Le visite si svolgono ogni sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con partenze ogni ora. Biglietti da 4 a 5 euro (ridotti per studenti e under 18), ticket unico 12/7 euro. Prenotazioni al 351 4849420 o via email a lilibeo@archeofficina.com.



