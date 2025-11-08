Marsala, TARI 2025: cosa fare se non è arrivato l’avviso di pagamento

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala a settembre, tramite la ditta incaricata, ha completato la distribuzione degli avvisi TARI 2025.
Chi non ha ancora ricevuto il modello di pagamento può chiedere una copia: inviando una mail a protocollogenerale@comune.marsala.tp.it, indicando il codice fiscale dell’intestatario del tributo (i modelli F24 saranno inviati alla stessa mail di provenienza); oppure rivolgendosi direttamente allo sportello TARI (ingresso n. 8) o all’URP (ingresso n. 6) del Palazzo comunale di via Garibaldi.
Il Comune ricorda che non ricevere l’avviso non esonera dal pagamento della tassa rifiuti.