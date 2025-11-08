Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
08/11/2025 14:00:00

Marsala, TARI 2025: cosa fare se non è arrivato l'avviso di pagamento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/marsala-tari-2025-cosa-fare-se-non-e-arrivato-l-avviso-di-pagamento-450.jpg

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala a settembre, tramite la ditta incaricata, ha completato la distribuzione degli avvisi TARI 2025. 

 

Chi non ha ancora ricevuto il modello di pagamento può chiedere una copia: inviando una mail a protocollogenerale@comune.marsala.tp.it, indicando il codice fiscale dell’intestatario del tributo (i modelli F24 saranno inviati alla stessa mail di provenienza); oppure rivolgendosi direttamente allo sportello TARI (ingresso n. 8) o all’URP (ingresso n. 6) del Palazzo comunale di via Garibaldi.

 

Il Comune ricorda che non ricevere l’avviso non esonera dal pagamento della tassa rifiuti.









