08/02/2026 00:00:00

Sicurezza nei locali, il Comune di Marsala applica le direttive della Prefettura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/sicurezza-nei-locali-il-comune-di-marsala-applica-le-direttive-della-prefettura-450.jpg

Controlli più serrati sulla sicurezza nei locali di pubblico intrattenimento e spettacolo anche a Marsala. Il Comune ha avviato le verifiche in attuazione delle recenti direttive ministeriali e prefettizie, emanate dopo la tragedia avvenuta in Svizzera, che impongono un rafforzamento delle attività di prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Questura.

 

Le verifiche riguardano il rispetto delle normative di settore, in particolare quelle legate alla prevenzione incendi e alla sicurezza dei locali aperti al pubblico. Con il recente trasferimento ai Comuni delle funzioni di polizia amministrativa, gli enti locali sono ora direttamente coinvolti nelle attività di controllo.

 

A Marsala, a occuparsene sono la Commissione comunale di pubblico spettacolo, la Polizia Municipale e il SUAP. «I controlli – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – sono obbligatori e fondamentali per tutelare l’incolumità di clienti e lavoratori. Non sono mai abbastanza: salvano vite e rassicurano soprattutto le famiglie».

Le verifiche riguardano, tra l’altro, la gestione delle emergenze e delle vie di fuga, la capienza autorizzata, i materiali utilizzati, gli impianti presenti e l’eventuale uso di fiamme libere all’interno dei locali.









