Petrosino tra i Comuni siciliani con i migliori risultati nella raccolta differenziata

07/02/2026 22:00:00

Anche nel 2025 il Comune di Petrosino si colloca tra le realtà siciliane con le migliori performance nella gestione dei rifiuti. I dati diffusi nell’ambito della classifica di Legambiente sui “Comuni Ricicloni” indicano una percentuale di raccolta differenziata pari all’86,5%, che vale a Petrosino il primo posto nella provincia di Trapani e il quinto a livello regionale tra i Comuni della fascia costiera.

Positivo anche il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuto secco residuo. Nel 2024 il valore si attesta a 59,4 chilogrammi per abitante, in miglioramento rispetto agli anni precedenti e al di sotto della soglia dei 75 chilogrammi individuata da Legambiente come parametro di riferimento.

Il sindaco Giacomo Anastasi ha sottolineato come i risultati siano legati al comportamento della cittadinanza. «Ringrazio i cittadini di Petrosino per il senso civico dimostrato quotidianamente nel conferire correttamente i rifiuti – ha dichiarato –. Essere tra i Comuni con la più alta percentuale di raccolta differenziata in provincia non rappresenta un punto di arrivo».

Secondo il primo cittadino, i dati devono costituire uno stimolo per proseguire nel miglioramento del sistema di raccolta e della pulizia urbana, affrontando al contempo le criticità ancora presenti. L’Amministrazione comunale, ha aggiunto, è impegnata nel consolidare i risultati raggiunti e nel contrastare l’abbandono dei rifiuti, oltre a contenere i costi legati a un sistema regionale di gestione che continua a pesare sugli enti locali e sui cittadini. Da segnalare infine il risultato complessivo della SSR Trapani Sud, che con una percentuale di raccolta differenziata dell’83,72% si conferma come il territorio con la performance più alta a livello regionale.



