Lettere & Opinioni
Gli insegnanti e le tante assemblee sindacali. Continua il dibattito

Gentile redazione di Tp24,

scrivo perché mi ha colpito la lettera di un genitore di tre figli nell’articolo “Le assemblee sindacali del personale delle scuola a Marsala, i disagi per le famiglie”. Premetto che sono un pensionato ed ero un sanitario ospedaliero a Trapani, ma penso che in tutte le professioni sia sacrosanto poter scioperare. Il disagio? Certo, ogni sciopero crea disagi e grazie a questo il motivo dello sciopero viene citato nelle cronache nazionali facendo da cassa di risonanza. Evidentemente chi si lamenta dei disagi non è interessato al tema di quello sciopero. Secondo me anche chi sciopera e non va alle assemblee lo fa per amplificare il tema dello sciopero; ricordo a tutti che chi sciopera perde economicamente, quindi non penso proprio che lo faccia per il gusto di assentarsi. Infine, e concludo, ho l’impressione che la scuola, per i genitori, sia diventato soltanto un parcheggio per i figli e quando c’è un contrattempo creato da uno sciopero, una festa nazionale o locale, tutti a lamentarsi: il parcheggio è chiuso!
 

Un vostro assiduo lettore

 









