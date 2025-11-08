Sezioni
Rubriche

L'Alfiere
08/11/2025 02:00:00

New York volta pagina: lo schiaffo di Mamdani a Trump nella sua città natale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/new-york-volta-pagina-lo-schiaffo-di-mamdani-a-trump-nella-sua-citta-natale-450.png

Il nuovo sindaco di New York è uno schiaffo a Donald Trump, ironia della sorte proprio nella città che gli ha dato i natali.
Il neo primo cittadino è Zohran Mamdani, 34 anni, nato in Uganda, di fede islamica sciita e cittadino americano dal 2018. La sua elezione rappresenta una svolta storica per la città.

 

Figlio di un padre ugandese musulmano e di una madre indiana di religione induista, Mamdani incarna in sé la multiculturalità del mondo contemporaneo. Membro dei Democratic Socialists, ha vinto le elezioni con il forte sostegno dei giovani e dei progressisti, portando avanti un programma ambizioso guidato dal principio della giustizia sociale.

 

Cresciuto in un ambiente di alto profilo accademico e culturale — il padre è docente di politica internazionale e antropologia, la madre è una regista — Mamdani si è laureato in studi africani. Fin da giovane, la sua attività personale e politica è stata ispirata dalle origini multiculturali e dall’educazione internazionale ricevuta in famiglia.

La campagna elettorale è stata innovativa: forte presenza sui social media, linguaggio diretto e un uso sapiente della cultura popolare, anche grazie al suo passato da rapper e alle sue radici indiane.
 

Tra i punti principali del suo programma: l’eliminazione della concezione che la povertà sia un crimine, la regolamentazione degli affitti, la costruzione di alloggi popolari, il sostegno economico ai cittadini più vulnerabili e l’accesso universale ai servizi pubblici.
Per finanziare queste politiche, Mamdani propone una maggiore tassazione sui profitti delle grandi aziende e un’aliquota più alta sui redditi elevati.

Ha ricevuto il sostegno di Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, esponenti di punta della sinistra radicale americana, nonché di figure progressiste di rilievo, fino a Barack Obama.
Trump, dal canto suo, ha reagito con i suoi consueti toni “delicati”: «Neanche un dollaro per lui», minacciando perfino l’invio della Guardia Nazionale “per garantire la sicurezza”.

 

L’elezione di Mamdani ha avuto una risonanza mondiale, e — come spesso accade in Italia — alcuni esponenti del PD, a livello nazionale, regionale e locale, si sono affrettati a celebrare la sua vittoria.
Un entusiasmo forse un po’ selettivo, se si considera che Mamdani è un socialista democratico e si ispira a figure come Salvador Allende, Jean-Luc Mélenchon e Alexis Tsipras.
 

Basti ricordare che molti iscritti del PD ritennero “troppo radicale” persino Elly Schlein, preferendo Stefano Bonaccini al congresso: fu il voto popolare a ribaltare l’esito.

Il “modello Mamdani”, almeno per ora, non è esportabile nel Belpaese. Qui la corruzione resta endemica, l’evasione fiscale nel 2022 ha toccato i 102,5 miliardi di euro (fonte: MEF), e il welfare previsto dall’articolo 38 della Costituzione rischia di diventare sempre più un’utopia.

 

Vittorio Alfieri









