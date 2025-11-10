Marsala: con un'opera di Ozpetek inaugurata la rassegna teatrale all'Impero

10/11/2025 18:30:00

È stata inaugurata ieri sera al Teatro Impero di Marsala la nuova rassegna teatrale diretta artisticamente da Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

L’apertura ha proposto un’opera diretta da Ferzan Ozpetek, che ha portato sul palcoscenico la sua visione registica con un lavoro costruito su elementi di introspezione e contaminazione tra sogno e realtà. La scenografia, caratterizzata da giochi di luce e da elementi riflettenti, ha accompagnato la narrazione contribuendo alla costruzione dell’atmosfera dello spettacolo.

Il cast, composto da più interpreti, ha mostrato buona coesione e cura nell’interpretazione dei personaggi.

La rassegna proseguirà il 4 dicembre con Massimo Ghini, protagonista dello spettacolo Il Vedovo, in programma alle 21.



