Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
10/11/2025 18:30:00

Marsala: con un'opera di Ozpetek inaugurata la rassegna teatrale all'Impero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762793815-0-marsala-con-un-opera-di-ozpetek-inaugurata-la-rassegna-teatrale-all-impero.jpg

È stata inaugurata ieri sera al Teatro Impero di Marsala la nuova rassegna teatrale diretta artisticamente da Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”.

 

L’apertura ha proposto un’opera diretta da Ferzan Ozpetek, che ha portato sul palcoscenico la sua visione registica con un lavoro costruito su elementi di introspezione e contaminazione tra sogno e realtà. La scenografia, caratterizzata da giochi di luce e da elementi riflettenti, ha accompagnato la narrazione contribuendo alla costruzione dell’atmosfera dello spettacolo.

 

Il cast, composto da più interpreti, ha mostrato buona coesione e cura nell’interpretazione dei personaggi.

La rassegna proseguirà il 4 dicembre con Massimo Ghini, protagonista dello spettacolo Il Vedovo, in programma alle 21.









Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  