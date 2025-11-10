Lo scontro mortale sulla Palermo-Agrigento: ecco chi sono le due vittime
Sono Francesco Celauro, 40 anni, e Francesco Cascino, 61 anni le due vittime della terribile tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 121, nel tratto che attraversa il territorio di Vicari, in provincia di Palermo. Una terza persona è rimasta gravemente ferita.
I due viaggiavano a bordo di una Peugeot station wagon che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone Iveco Daily, in uso a una ditta specializzata in elementi d’arredo. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai due uomini, morti praticamente sul colpo.
La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata drammatica. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i sanitari, dopo aver constatato il decesso dei due uomini, hanno concentrato ogni sforzo per salvare l’unico superstite. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.
Il tratto della statale interessato è stato chiuso al traffico per permettere alla Polizia Stradale di Lercara Friddi di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lunghe code e forti disagi si sono registrati nella zona, con il traffico deviato su percorsi alternativi in attesa della rimozione dei mezzi.
Le indagini proseguono per chiarire le cause della tragedia e accertare eventuali responsabilità.
