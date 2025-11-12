Sezioni
Cittadinanza
12/11/2025 09:07:00

Marsala, ragazzo aspetta il bus... sopra la pensilina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/marsala-ragazzo-aspetta-il-bus-sopra-la-pensilina-450.jpg

In tutti i Paesi del mondo le pensiline servono a ripararsi: dalla pioggia, dal sole, dal vento, in attesa dei mezzi pubblici. Sono piccoli rifugi urbani dove si condividono attese e silenzi, sguardi distratti e telefoni in mano. Ma a Marsala, un ragazzo, forse per gioco, forse per sfida o forse semplicemente per cambiare punto di vista, ha deciso di attendere l’autobus… sopra la pensilina. Sì, proprio sul tetto, in bilico tra il pericolo, l’ironia o forse la "poesia" del gesto.

 

Una scena surreale, una cosa da non fare o un piccolo manifesto di leggerezza giovanile. C’è chi lo ha fotografato, chi ha sorriso e chi ha scosso la testa, ma tutti – almeno per un attimo – hanno alzato gli occhi dal telefono e guardato in su.

 

In un tempo dove si è sempre di corsa, quel ragazzo sembra dire: “io aspetto, ma lo faccio a modo mio”.  Un gesto poco urbano o forse un segno di libertà, forse solo un gioco  o un invito a cambiare prospettiva. 



