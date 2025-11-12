Castelvetrano, denunciato l'uomo armato di coltello alla Sagra del Pane Nero

12/11/2025 16:15:00

È stato denunciato dalla Polizia di Stato l’uomo che, lo scorso ottobre, aveva seminato il panico durante la Sagra del Pane Nero in piazza Matteotti. L’episodio aveva suscitato forte preoccupazione tra la folla.

Come già riportato da Tp24, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine — armato di coltello, aveva iniziato ad agitarsi e a urlare tra la gente, dirigendosi in modo minaccioso verso una famiglia. Due vigilesse e un volontario della Protezione Civile erano intervenuti per bloccarlo, ma l’aggressore aveva continuato a muoversi tra la folla, ferendo lievemente una delle agenti durante una colluttazione.

Solo il tempestivo intervento di un poliziotto in borghese del Commissariato di Castelvetrano e di un maresciallo della Guardia di Finanza, entrambi liberi dal servizio, aveva permesso di disarmarlo e immobilizzarlo, evitando il peggio.

Dopo accurate indagini e accertamenti, la Polizia di Stato ha ora denunciato formalmente l’uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’individuo, identificato tramite fotosegnalamento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio, che aveva generato attimi di panico tra le decine di persone presenti alla festa, si è concluso senza gravi conseguenze grazie alla prontezza e al coraggio delle forze dell’ordine e dei volontari intervenuti.



