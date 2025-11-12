Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/11/2025 16:15:00

Castelvetrano, denunciato l'uomo armato di coltello alla Sagra del Pane Nero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762960546-0-castelvetrano-denunciato-l-uomo-armato-di-coltello-alla-sagra-del-pane-nero.jpg

È stato denunciato dalla Polizia di Stato l’uomo che, lo scorso ottobre, aveva seminato il panico durante la Sagra del Pane Nero in piazza Matteotti. L’episodio aveva suscitato forte preoccupazione tra la folla.

 

Come già riportato da Tp24, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine — armato di coltello, aveva iniziato ad agitarsi e a urlare tra la gente, dirigendosi in modo minaccioso verso una famiglia. Due vigilesse e un volontario della Protezione Civile erano intervenuti per bloccarlo, ma l’aggressore aveva continuato a muoversi tra la folla, ferendo lievemente una delle agenti durante una colluttazione.

Solo il tempestivo intervento di un poliziotto in borghese del Commissariato di Castelvetrano e di un maresciallo della Guardia di Finanza, entrambi liberi dal servizio, aveva permesso di disarmarlo e immobilizzarlo, evitando il peggio.

 

Dopo accurate indagini e accertamenti, la Polizia di Stato ha ora denunciato formalmente l’uomo per porto di armi od oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’individuo, identificato tramite fotosegnalamento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

 

L’episodio, che aveva generato attimi di panico tra le decine di persone presenti alla festa, si è concluso senza gravi conseguenze grazie alla prontezza e al coraggio delle forze dell’ordine e dei volontari intervenuti.



Cronaca | 2025-11-12 09:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762935067-0-buongiorno24-del-12-novembre-2025.jpg

Buongiorno24 del 12 Novembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Si aggrava la posizione dell’ex governatore Totò Cuffaro, al centro dell’inchiesta sugli appalti pilotati nella...







Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...