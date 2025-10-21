Sezioni
Cronaca
21/10/2025 14:57:00

Paura a Castelvetrano, uomo armato di coltello tra la folla alla Sagra del Pane Nero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761051758-0-paura-a-castelvetrano-uomo-armato-di-coltello-tra-la-folla-alla-sagra-del-pane-nero.jpg

Momenti di panico nel cuore di Castelvetrano, dove un uomo armato di coltello ha seminato il terrore tra la folla in piazza Matteotti, durante la seconda edizione della Sagra del Pane Nero.

 

L’episodio è avvenuto sabato sera, poco dopo le 21. Secondo le ricostruzioni, un uomo di circa 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha iniziato a urlare e agitare un coltello in mezzo alla gente, dirigendosi in modo minaccioso verso una famiglia.

 

Due vigilesse in servizio e un volontario della Protezione civile sono intervenuti per cercare di allontanarlo e mettere in sicurezza i presenti. L’uomo però ha continuato a muoversi tra la folla, costringendo le agenti a una colluttazione durante la quale una di loro è rimasta ferita in modo lieve.

 

Un poliziotto in borghese e un maresciallo della Guardia di Finanza fuori servizio sono riusciti infine a bloccarlo con l’aiuto di altri colleghi accorsi sul posto. L’uomo è stato disarmato e immobilizzato, poi condotto al Commissariato di Castelvetrano e denunciato a piede libero.

Le due vigilesse coinvolte sono state medicate al pronto soccorso per contusioni lievi.
Il coltello è stato sequestrato.

La paura è stata tanta: decine di persone, presenti in piazza per la festa, hanno assistito alla scena tra urla e fuggi-fuggi generale. Solo il sangue freddo delle forze dell’ordine ha evitato che la serata finisse in tragedia. Non è l'unico episodio del genere, e che desta preoccupazione, degli ultimi giorni. Un giovane è stato denunciato per tentato omicidio mentre nei giorni scorsi una violenta lite è scoppiata in centro in pieno giorno. 



