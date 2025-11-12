Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
12/11/2025 19:00:00

De.Co., una precisazione: «Non sono marchi di qualità ma atti d’identità dei Comuni»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/de-co-una-precisazione-non-sono-marchi-di-qualita-ma-atti-d-identita-dei-comuni-450.jpg

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Nino Sutera, esperto di valorizzazione territoriale e ideatore del progetto Borghi GeniusLoci De.Co., che interviene a seguito del nostro articolo sulle Denominazioni Comunali d’Origine (De.Co.) per chiarirne la natura e il significato.

 

***

 

Gentile Direttore,

ho letto con interesse il vostro articolo sulla De.Co., ma ritengo opportuno offrire una precisazione. Spesso, infatti, si tende a fraintendere la natura di questo strumento, scambiandolo per un marchio di qualità o una certificazione simile alle D.O.P. o I.G.P. In realtà la De.Co. non è un marchio né uno strumento di tutela commerciale, bensì un atto politico e culturale con cui il Comune riconosce formalmente il legame tra un prodotto, una tradizione o un sapere artigiano e la propria comunità.

Come ricordava Luigi Veronelli, ideatore del progetto, «attraverso una semplice delibera il Sindaco certifica la provenienza di ogni prodotto della sua terra». Le De.Co. nascono per difendere e valorizzare le identità locali, non per disciplinare la qualità dei prodotti o introdurre nuovi vincoli di mercato.

La nota ministeriale del 5 febbraio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole ribadiva che i Comuni non possono istituire “marchi” di qualità in concorrenza con i riconoscimenti comunitari (D.O.P., I.G.P., ecc.). Per questo, nel 2005, a seguito del convegno di Alessandria, le Denominazioni Comunali di Origine si sono trasformate in semplici Denominazioni Comunali, intese come censimenti identitari e attestazioni di appartenenza territoriale.

Come spiegava anche l’allora ministro Gianni Alemanno, le De.Co. «devono essere uno stimolo, una semplice delibera, che censisce un bene identitario legato all’artigianità o alla vocazione agricola di un Comune».
In altre parole, la De.Co. è una carta d’identità del territorio, non una certificazione di qualità.

A livello economico non comporta vantaggi diretti, ma può diventare un formidabile strumento di marketing territoriale, di riconoscimento turistico e di orgoglio civico. Serve a far conoscere, custodire e trasmettere ciò che rende unico un territorio: le tradizioni, i prodotti, i saperi.

È con questo spirito che è nato il progetto Borghi GeniusLoci De.Co., ideato dalla Libera Università Rurale Saper&Sapor e riconosciuto come esperienza virtuosa dal Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio.
Un modello che fonda la De.Co. sui cinque principi essenziali: Territorio, Tradizioni, Tipicità, Tracciabilità e Trasparenza.

La De.Co. è dunque un atto politico e culturale nelle prerogative del Sindaco, uno strumento per difendere e valorizzare l’identità dei luoghi e le radici delle comunità.

Cordialmente,
Nino Sutera
(ideatore del progetto “Borghi GeniusLoci De.Co.”)









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...