Paceco: si dimette l'assessore Danilo Fodale

12/11/2025 18:08:00

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, l’Assessore alla Cultura e all'Arte Danilo Fodale ha annunciato ufficialmente le proprie dimissioni dall’incarico. Fodale ha voluto ringraziare tutte le forze politiche che, a vario titolo, hanno collaborato con lui nel corso del mandato. L’ex Assessore ha poi ripercorso i momenti salienti della propria esperienza amministrativa, ricordando le iniziative e i progetti culturali e artistici promossi in questi anni.

“Avviare una nuova stagione socioculturale per Paceco - le parole di Fodale - valorizzando il territorio attraverso un percorso artistico di indiscusso valore, capace di rendere il nostro Comune un unicum nell’hinterland trapanese”.

Tra le reazioni più significative, spiccano le parole del consigliere comunale Peppe Ranno, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria stima nei confronti di Fodale: “Pur ammettendo la mia titubanza riguardo ad alcune attività intraprese, poi rivelatesi più che fruttuose – ha dichiarato Ranno – ho sempre sostenuto un confronto costruttivo e rispettoso delle idee altrui. Per onestà intellettuale non posso che affermare che, oggi, Paceco perde un Assessore che ama profondamente il proprio paese e che ha fornito a tutti noi un esempio concreto di dedizione e passione civica”.

Ranno ha anche chiesto al Sindaco Grammatico di congelare le dimissioni, auspicando che non siano irrevocabili. Alle parole del consigliere, Fodale ha risposto con un messaggio altrettanto sentito e riconoscente: “Grazie davvero, Peppe, per la stima e per la presenza costante che hai dimostrato in ogni iniziativa che ho curato. Abbiamo avuto confronti e dibattiti, ma sempre nel rispetto reciproco e nella consapevolezza del valore delle nostre differenze. Ti auguro di continuare questa avventura politica con la stessa passione e amore per il nostro territorio, lavorando in sinergia con tutti i membri del Consiglio e della Giunta”.



